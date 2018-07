Cagliari | in arrivo Bradaric | lo ha convinto Srna

Cagliari - ufficiale l’arrivo di Castro : la formula non è quella “attesa” : Lucas Castro arriva a Cagliari dal Chievo Verona, il club sardo si è accaparrato il centrocampista richiesto da Maran Il Cagliari ha acquistato il centrocampista del Chievo Verona, Lucas Castro. La formula, contrariamente alle voci degli ultimi giorni, non prevede l’inserimento di Ionita nell’affare, il quale dunque resterà alla corte di mister Maran. Ecco il comunicato del Cagliari: “Il Cagliari Calcio annuncia ...

Genoa - Bologna - Cagliari e l’intreccio degli attaccanti : in arrivo un clamoroso effetto domino : Genoa, Bologna e Cagliari alle prese con un valzer di attaccanti che potrebbe rivoluzionare le rose delle tre squadre: le ultime sul calciomercato Il calciomercato entra nel vivo, sopratutto per quanto concerne gli attaccanti, pronti a tenere banco nelle prossime calde ore di trattative. Tre club potrebbero infatti essere coinvolti in un intreccio davvero intricato. Tutto parte dal caso Cerri, centravanti che sembrava essere vicinissimo al ...

Cagliari - ufficiale l’arrivo di Srna : i dettagli contrattuali : Darijo Srna ha firmato con il Cagliari, il neo tecnico Maran avrà un uomo d’esperienza sulla corsia di destra per la sua squadra Il Cagliari Calcio ha annunciato l’arrivo in rossoblù del giocatore Darijo Srna, che ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo. Nato a Metkovic, in Croazia, il 1° maggio 1982, Srna ha al suo attivo una grande carriera internazionale, sia a livello di club che di Nazionale. Con lui il ...