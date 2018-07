Cade in un sentiero sulle Alpi Apuane | muore 79enne

meteoweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Incidente mortale, questa mattina,. Un uomo di 79 anni è morto durante una escursione sul Monte Sagro in seguito alle ferite riportate nel volo in un dirupo in località Foce di Pianza. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe uscito in compagnia di un amico per raccogliere delle erbe aromatiche da utilizzare in cucina quando sarebbe scivolato lungo ilndo nel precipizio per molti metri e morendo sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli uomini del soccorsono, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. Il corpo senza vita dell'uomo e' stato recuperato e trasportato a valle grazie all'intervento dell'elicossocorso del 118.