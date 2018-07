Buffon ancora k o col Psg Manita dell' Arsenal a Singapore

Ielpo : 'Buffon è ancora il migliore. Nazionale? Non sarebbe giusto' : Mario Ielpo , ex portiere di Lazio e Milan, parla a Sky Sport del passaggio di Gigi Buffon al PSG : 'Lui tra i primi cinque portieri al mondo? Se si guardano i Mondiali si può tranquillamente dire che Buffon è ancora il migliore . Ci sono portieri che fanno degli exploit importanti ma se si guarda il livello che ha raggiunto in questi ...

Buffon si presenta al Psg : "Dimostrerò di essere ancora un grande portiere" : "A 40 anni godo ancora di un ottimo stato di salute fisico e mentale. Posso dimostrare di essere ancora grande: e lo dimostrerò". Questa la promessa di Gianluigi Buffon durante la conferenza stampa di presentazione al Parco dei Principi di Parigi, tenuta rigorosamente in francese. Il neo portiere del Psg ha ancora voglia di essere protagonista ad alti livelli, nonostante la carta d'identità: "Sono sbarcato con l'entusiasmo di un ...

Psg - Buffon si presenta : "Sento un'energia magica - voglio dimostrare di essere ancora un grande portiere" : Gigi in conferenza: "Non potevo dire di no, ho l'entusiasmo di un ragazzo. La Champions non è un ossessione. Quando smetto? Non mi faccio più questa domanda"

Genoa - Romulo : 'Sono carico. Buffon al Psg crescerà ancora' : Nel frattempo il poliedrico centrocampista ha rilasciato un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport nella quale parla della nuova avventura che lo attende e delle molte offerte recapitategli ...

Buffon - la depressione e un quadro come ancora di salvataggio : “ero da solo - vi dico come ne sono uscito” : Nel libro scritto da Alessandro Alciato, Gigi Buffon racconta come ha superato il difficile periodo della depressione Continuano a uscire le anticipazioni del libro di Alessandro Alciato ‘Demoni‘, che racconta storie particolari anche di calciatori. Dopo gli aneddoti relativi a Balotelli, ecco adesso quelli su Gigi Buffon, il quale ha rivelato al giornalista di Sky come sia riuscito a superare il suo periodo di depressione. Foto ...

Mancini ha sentito Buffon al telefono : il portiere giocherà ancora : L’approdo a Parigi di Buffon potrebbe essere realtà da qui a breve. Arrivano infatti conferme indirette. “Con Gigi ho parlato

Mancini : 'Buffon vuole ancora giocare e può tornare in Nazionale' : 'Con Gigi ho parlato al telefono, mi ha spiegato la sua intenzione, vuol continuare a giocare. Tutti quelli che giocheranno e si dimostreranno i migliori possono essere chiamati in Nazionale'. Il ct ...

Buffon sul Psg : "Non ho ancora deciso". E ribadisce il no all'Italia : Gigi Buffon e il Paris Saint Germain sono vicini. In giornata il club parigino ha nuovamente alzato la posta, mentre l'agente e l'avvocato di Buffon sono a Parigi per continuare la trattativa. In ...

Buffon saluta il calcio - Alena esulta "Tiferò bianconero ancora di più" : ' Adesso tornerò a tifare Juve ancora di più, tantissimo ': è la puntura che Alena Seredova riserva all'ex marito di Gigi Buffon - portiere della Juve e della Nazionale - madre di due dei suoi figli, ...

Allegri forse non l'ha capito : Buffon ancora non si è ritirato - ma il tecnico commette una gaffe... : Allegri ha parlato dell'addio al calcio di Pirlo, congedando anche Buffon ma commettendo qualche errore 'verbale' 'In panchina ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con talenti da pallone d'oro. ...