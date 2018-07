Bufera dopo il caso Chievo | il Crotone chiede la sospensione dei campionati | Serie A e B

Insinna torna su Affari Tuoi dopo la Bufera : "Una parte importantissima della mia vita" : Per Flavio Insinna inizia un nuovo capitolo. Il conduttore torna su Rai 1 dopo il lungo stop seguito ai furiosi...

Theresa May prova resistere alla Bufera. Nuovo Cdm dopo gli addii di Johnson e Davis : Consiglio dei ministri rinnovato, oggi a Londra, dopo il terremoto scatenato dalle dimissioni di David Davis e Boris Johnson, rispettivamente titolare della Brexit e degli Esteri. La premier Theresa May ha riunito la compagine, appena completato il rimpasto, per preparare i prossimi appuntamenti: a cominciare dalla pubblicazione fra due giorni del Libro Bianco (White Paper) destinato a sancire nei dettagli la svolta 'soft' nei negoziati con l'Ue ...

Bufera sui Pearl Jam dopo il concerto a Roma - pasticci social tra Rita Pavone e Giorgia Meloni tra repliche e smentite : Scatta la Bufera sui Pearl Jam dopo il concerto a Roma, nel quale hanno espresso il loro pensiero sul delicato tema dei migranti. Durante il live allo Stadio Olimpico, il gruppo di Eddie Vedder si era infatti espresso a favore dell'apertura dei porti, con un hashtag che non ha lasciato spazio alle interpretazioni. Quel #apriteiporti sembra essere arrivato dritto alla meta, generando le prime reazioni social che già hanno trovato smentita. ...

Germania - dopo il flop la Bufera : Matthaus ed altre “leggende” a gamba tesa su Loew e soci : Germania, Lothar Matthaus non le ha mandate a dire alla Nazionale tedesca dopo il tonfo di ieri sera contro la Corea del Sud “Adesso riesco a capire un po’ di più cosa devono aver provato i tifosi dell’Inghilterra tante volte. Non abbiamo messo in campo la squadra giusta né lo spirito giusto. E’ mancata la passione e la presenza di un leader”. E’ l’amaro commento all’eliminazione della Germania ...

Clamoroso Germania : arrivano le scuse alla Svezia dopo la Bufera di ieri! : La Germania si è sentita in dovere di scusarsi con la Nazionale svedese per quanto accaduto nel post partita di ieri, alcune esultanze fuori luogo! La nazionale tedesca di calcio si è scusata con la Svezia per la festosa celebrazione di alcuni membri dello staff tecnico tedesco dopo la vittoria al fotofinish della “Mannschaft” per 2-1 ai Mondiali di Russia, che ha portato a un tumulto con diverse spinte al Fisht Stadium di Sochi dopo ...

Mercato - Bufera a Roma ed entusiasmo all’Inter dopo l’operazione Nainggolan : ma chi ci guadagna davvero? Ecco perché i giallorossi hanno fatto un affare : le nuove formazioni : Mercato – Esplode la bufera a Roma dopo la cessione di Nainggolan all’Inter, mentre a Milano sponda nerazzurra c’è grande entusiasmo. Un entusiasmo immotivato, almeno quanto le critiche dei tifosi capitolini per la loro società. In realtà è la Roma che ha fatto un grande affare, e che sta costruendo uno squadrone per mister Di Francesco: l’organico giallorosso è già all’altezza per competere su più fronti, insidiare ...

'Resta incinta di un campione' - scuse dopo la Bufera sullo spot sessista di Burger King : Mosca - ' Fatti mettere incinta da un campione e avrai panini Whopper gratis per tutta la vita e un premio di 40.000 euro per il tuo contributo ai successi futuri della nazionale russa'. È il ...

Juventus - Marchisio nella ‘Bufera’ : accuse dopo un post sui rifugiati : “Buonista”, “facile parlare e fare i moralisti quando si è milionari”, ha creato molte reazioni la foto pubblicata dal centrocampista della Juventus Claudio Marchisio che ritrae lo juventino con il cartello #WithRefugees per supportare la campagna dell’Unhcr, l’Agenzia Onu per i rifugiati. “Credo che sia arrivato il momento di chiedere ai leader mondiale delle soluzioni concrete e di stare dalla parte ...

Mondiali Russia 2018 - Bufera dopo l’arbitraggio in Portogallo-Marocco : “l’arbitro ha chiesto la maglia a CR7” : Mondiali Russia 2018, Portogallo-Marocco continua a far discutere dopo qualche episodio dubbio arrivano ora rivelazioni imbarazzanti per la Fifa In Marocco monta la polemica per l’arbitraggio di Geiger contro il Portogallo. In particolare, l’esterno marocchino Amrabat, ha rivelato alcuni dettagli della serata che di certo imbarazzeranno la Fifa. “Sinceramente non so cosa faccia di solito l’arbitro Geiger – ha accusato Amrabat ...

Rai Sport - gaffe su Facebook : condivide post di Casapound/ Dopo l'insulto razzista a Benatia un'altra Bufera : Rai Sport, gaffe su Facebook: condivide post di Casapound. Dopo l'insulto razzista a Benatia un'altra bufera colpisce l'azienda radiotelevisiva italiana. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:55:00 GMT)

Juventus U15 : dopo la Bufera del video arriva la manita dell'Inter : TORINO - dopo le polemiche relative al video, postato dopo la vittoria sul Napoli nella semifinale, si torna al calcio giocato. Nella finale scudetto l' Inter travolge la Juventus ed è campione d'...

Bufera Karamoh - le scuse del calciatore dell’Inter dopo le offese alla Juventus : In mattinata Bufera sul calciatore dell’Inter Karamoh, l’attaccante si è lasciato scappare un “Juve di merda” durante una storia su Instagram, in attesa dell’inizio del campionato tensione sempre più alta tra nerazzurri e bianconeri. Ecco le scuse da parte dell’interista: “Chiedo scusa alla Juventus, ho ripetuto una frase per errore. Forza Inter”. L’Inter comunque pensa ad un provvedimento ...