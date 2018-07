Biglietti in prevendita per la nuova data di Laura Pausini a Roma il 30 ottobre | info

Il Prisoner 709 Tour di Caparezza a Cava de’ Tirreni per CavaSounds : Biglietti in prevendita e in palio con Anni 60 Produzioni : Continua la tranche estiva del Prisoner 709 Tour di Caparezza, che dopo aver riempito l'Ippodromo delle Capannelle al Rock In Roma 2018 diventa l'anima della kermesse CavaSOUNDS a Cava de' Tirreni (Sa) col concerto di lunedì 30 luglio. Il live di Michele Salvemini, a supporto dell'omonimo album in studio che ha ottenuto un ottimo riscontro radiofonico negli ultimi mesi, è l'evento di punta del progetto culturale che accende l'estate cavese, ...

UnoJazz Sanremo 2018 : aperta la prevendita dei Biglietti - appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutta Italia : Fino al prossimo 14 agosto è possibile acquistare i biglietti per l' UnoJazz Sanremo 2018 , in programma a Pian di Nave dal 15 al 18 agosto. A questo link è possibile comprare i biglietti per le ...

Nuove date di Cesare Cremonini nei palazzetti : calendario aggiornato e Biglietti in prevendita : Live Nation Italia annuncia Nuove date di Cesare Cremonini nei palazzetti. Il tour autunnale continua a macinare biglietti, molte delle tappe sono già sold out a mesi dall'avvio della tournée e si rendono necessari nuovi appuntamenti per accontentare il maggior numero possibile di fan. Così, alcune delle date in programma sono state raddoppiate, altre triplicate. Cremonini Live 2018 ha già doppie date a Mantova e Bari, ora raddoppiano anche ...

Concerto dei Thegiornalisti a Vigevano per la data zero del Love Tour : prezzi dei Biglietti in prevendita : Prima del taglio del nastro ufficiale a Torino, il Love Tour debutterà col Concerto dei Thegiornalisti a Vigevano il 19 ottobre: alla lunga Tournée nei palasport, la prima per la band di Tommaso Paradiso dopo l'exploit in classifica nel 2016 con l'album Completamente Sold Out, si aggiunge un nuovo appuntamento in apertura del calendario di eventi previsti per il prossimo autunno. Dopo il raddoppio della data di Milano al Mediolanum Forum di ...

Prezzi dei Biglietti per i Negramaro nei palasport col tour autunnale 2018 : prevendita al via su TicketOne : Il 25 luglio è partita ufficialmente la prevendita dei biglietti per i Negramaro nei palasport col tour autunnale 2018: i nuovi concerti della band di Giuliano Sangiorgi rappresentano un'estensione della tournée di grande successo di quest'estate, che proseguirà con nuovi concerti indoor a supporto dell'ultimo album Amore che Torni dopo aver toccato i principali stadi italiani come San Siro e l'Olimpico tra giugno e luglio. Dopo il grande ...

Biglietti per il tour dei Negramaro nei palasport in anteprima per il fan club dal 24 luglio - come accedere alla prevendita : L'annuncio del nuovo tour dei Negramaro nei palasport il prossimo autunno era atteso dai fan sin dall'indomani della chiusura dell'Amore Che Torni tour a Lecce, con l'ultimo concerto allo Stadio Del Mare lo scorso 13 luglio. E puntuali, pochi giorni dopo la conclusione della tournée che ha visto la band tornare ad esibirsi nei principali stadi italiani, sono arrivate le nuove date autunnali, 14 nei palazzetti di tutta Italia a partire dal 15 ...

Cesare Cremonini raddoppia a Mantova e Bari : Biglietti in prevendita per il tour nei palazzetti : Cesare Cremonini raddoppia a Mantova e Bari. I biglietti esauriti nel giorno di pochi giorni per le prime date annunciate a Mantova e a Bari portano Live Nation ad aggiungere eventi alla tournée di Cremonini nei palazzetti. Dopo i concerti estivi negli stadi, Cesare Cremonini porta l'album Possibili Scenari nei palasport italiani per una tournée autunnale al via il 3 novembre. Il 3 e il 4 novembre l'artista è atteso al Palabam di Mantova: ...

Nuovi concerti di Irama nel 2019 - raddoppiano Roma e Venaria (Torino) : Biglietti in prevendita : Nuovi concerti di Irama nel 2019 sono stati annunciati oggi, lunedì 23 luglio. Il vincitore di Amici di Maria De Filippi sta registrando il tutto esaurito con i primi concerti nei club in programma per il prossimo anno ed annuncia Nuovi eventi. raddoppiano i live attesi a Venaria (Torino) e a Roma. I Nuovi concerti di Irama nel 2019 nelle due città sono così due. Giovedì 28 febbraio e venerdì 8 marzo l'artista è atteso rispettivamente al ...

Bis dei Thegiornalisti a Bari a ottobre - annunciata la nuova data al PalaFlorio : prezzi Biglietti in prevendita : Dopo il bis di Milano e la tripletta di Roma, è stato annunciato anche il raddoppio dei Thegiornalisti a Bari: a grande richiesta, Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera si esibiranno anche per un secondo appuntamento al PalaFlorio, in due concerti tra fine ottobre e inizio novembre 2018. La nuova data è quella del 31 ottobre, che va ad aggiungersi all'altro concerto al PalaFlorio già annunciato per il 2 novembre nella ...

Kylie Minogue in Italia nel 2018 per un unico concerto in autunno : Biglietti in prevendita : L'unico concerto di Kylie Minogue in Italia nel 2018 è stato finalmente annunciato. Dopo il lungo tour che l'ha portata a toccare le maggiori città europee, l'artista è pronta ad approdare nel nostro paese per un'unica data che ha programmato per il 12 novembre al Gran Teatro Geox di Padova. Lo spettacolo sarà dedicato ai brani inclusi nel suo ultimo disco Golden, che ha rilasciato nel mese di aprile 2018. Il tour è volutamente sviluppato ...

Il tour dei Negramaro nei palazzetti al via a novembre : Biglietti in prevendita su TicketOne : Il tour dei Negramaro nei palazzetti è ufficiale. Dopo il grande successo dei concerti negli stadi, la tournée dei Negramaro continuerà presso i principali palazzetti dello sport della penisola. La prima tappa è attesa per il 17 novembre a Bologna ma ci sarà una "prova generale", data zero, a Rimini il 15 novembre. A seguire, i Negramaro sono attesi a Mantova il 18 novembre e a Padova il 20 novembre. Successivamente a Conegliano, Milano, ...

Ufficiale il tour di Calcutta nei palasport dopo Verona e Latina : info Biglietti in prevendita : Il tour di Calcutta nei palasport è finalmente Ufficiale. dopo le date di Latina del 21 luglio, nella quale è stato ospite anche Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, Valerio Bulla è pronto ad approdare nei palasport a partire dal 19 gennaio 2019 con prima data alla Kioene Arena di Padova. Il prossimo appuntamento non è meno prestigioso dei concerti che seguiranno, dal momento che Calcutta sarà all'Arena di Verona il 6 agosto per un live che ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Lucca il 7 luglio 2019 : prezzi e settori : Tutte le info sui Biglietti in prevendita per il concerto di Elton John a Lucca il 7 luglio 2019. L'artista britannico si esibirà nell'ambito del tour d'addio che condurrà fino al 2021. Elton John sarà in Italia anche con le date che terrà all'Arena di Verona, per le quali non sono più disponibili Biglietti in prevendita. La vendita esclusiva della tappa a Lucca si è esaurita, lasciando spazio a quella generale al via su TicketOne dal 20 ...

Un anno dalla morte di Chester Bennington : Biglietti in prevendita per il One More Light Memorial : La morte di Chester Bennington dei Linkin Park ha sconvolto il mondo della musica. Il cantante e musicista di uno dei gruppi più seguiti e amati del mondo ha lasciato questa vita lo scorso 20 luglio 2017 e oggi, 20 luglio 2018, sono trascorsi esattamente 12 mesi. 12 mesi di domande e di interrogativi ma soprattutto di dolore, di lacrime, versate dai milioni di fan di tutto il mondo che hanno ricordato Chester Bennington attraverso numerose ...