Bella Ciao diventa un tormentone a causa de La Casa di Carta | e non solo

«Bella ciao» diventa un tormentone e conquista Germania e Francia : Non c'è solo rap, reggaeton e house. Tra i tormentoni di questa estate spunta anche Bella ciao . Complici i Mondiali e una serie Tv, l'inno della Resistenza conquista le classifiche europee grazie a ...

La t-shirt di Salvini con "Bella ciao" fa infuriare il popolo di sinistra : Il crollo delle roccaforti rosse in Toscana impresse su una maglietta. È questo l'ultimo sfottò targato Lega che sta facendo venire un travaso di bile al Partito democratico di Maurizio Martina reduce di una sconfitta senza precedenti alle elezioni comunali del mese scorso. La t-shirt, apparsa per la prima volta domenica scorsa sul pratone di Pontida, è immancabilmente finita sul profilo Facebook di Matteo Salvini. Con il leader del Carroccio a ...

E con Salvini "Bella Ciao" diventa "Massa Ciao" : Massa - Una foto che sicuramente farà discutere. È quella che si è fatto scattare il leader della Lega e ministro dell'interno Matteo Salvini che regge e mostra divertito una maglietta con una frase ...

Gay Pride - il sindaco Sala in testa al corteo canta “Bella Ciao” : “Milano isolata - ma sui diritti non si arretra” : “Divergenze con Fontana? Lo trovo ineludibile. Abbiamo una visione diversa delle cose. E anche se Milano appare un po’ isolata è importante continuare ad andare avanti. Non c’è da preoccuparsi, ma da avere fiducia”. Sono state le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la sfilata della marcia per il Gay Pride. Sala, pochi minuti prima, ha cantato “Bella ciao” con le persone presenti al ...

Milano - corteo gay intona 'Bella ciao' : 20.16 Oltre 250mila, per gli organizzatori, i partecipanti al Gay Pride di Milano per difendere i diritti Lgbt (lesbiche,gay, bisex e trans). Una lunga parata nel centro per ribadire che "le famiglie arcobaleno esistono e non sono schifezza o fritti misti". Tra i presenti:il sindaco Sala,l'assessore Majorino e il leader Cgil Camusso. "Per sempre in lotta contro Salvini, l'omofobia e altri confini", tra i cartelli in prima fila.Più volte il ...

Mondiali 2018 Russia - 'Bella ciao' diventa 'Messi ciao' : il coro virale dei brasiliani anti Argentina. VIDEO : Nel 2014 fu il coro argentino anti Brasile a diventare virale. In Russia sta succedendo l'esatto opposto. Con buona partecipazione anche dell'Italia. È "Bella ciao" infatti la base su cui poggia il ...

I tifosi del Brasile prendono in giro l'Argentina. 'Bella ciao' diventa 'Messi ciao' : L' Argentina di Jorge Sampaoli sta deludendo le aspettative dei tifosi dell'Albiceleste ma anche di tutti gli appassionati di calcio. La nazionale vice campione del mondo in carica, infatti, ha pareggiato all'esordio contro l'Islanda ed ha perso malamente contro la Croazia di Dalic che gli ha rifilato un secco 3-0. Ora le speranze di qualificazione sono ridotte ...

Una “Bella ciao” come non l’avete mai sentita : la versione disco di Steve Aoki che ha sollevato polemiche. Giudicate voi : Il dj e produttore discografico di origini giapponesi Steve Aoki, insieme agli italiani Alessandro Martello ed Emanuele Longo (Marnik), ha remixato, facendone una versione da discoteca, “Bella ciao“. L’idea è nata dopo il successo che la canzone ha avuto, a livello internazionale, grazie alla serie tv “Casa de papel” prodotta da Netflix. La rivisitazione di Aoki e Marnik ha sollevato molte polemiche, soprattutto in ...

'Bella Ciao' - dopo 'La Casa di Carta' arriva il remix e scoppia la polemica : Il mondo dei social non ha preso molto bene questo fenomeno legato a 'Bella Ciao' e molti utenti nelle ultime ore hanno espresso il proprio malcontento su Twitter con commenti al vetriolo. A gettare ...

Bella Ciao remix rivolta social per il brano di Steve Aoki e Marnik : Una versione remix del brano simbolo delle lotte partigiane fa discutere i social. Dopo la variante spagnola, proposta dalla serie tv "La casa di carta", anche il famoso deejay Steve Aoki , vicino a ...

Bella Ciao remix : rivolta social per il brano di Steve Aoki e Marnik - Musica - Spettacoli : Una versione remix del brano simbolo delle lotte partigiane fa discutere i social. Dopo la variante spagnola, proposta dalla serie tv 'La casa di carta', anche il famoso deejay Steve Aoki , vicino a ...

Il coro "Bella Ciao" al Gay Pride di Roma : Per le strade della Capitale sfila la grande parata per celebrare l'orgoglio gay, 'Brigata Arcobaleno, la liberazione continua': è il motto del Roma Pride 2018

Giuseppe Gelo - il sindacalista che ha cantato Bella Ciao a Salvini : "Un gesto antifascista. Sull'aereo era a fianco a me" : È stato un gesto antifascista, di protesta, quello di cantare "Bella Ciao" al cospetto del ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul minibus dell'aeroporto di Fiumicino. A dirlo è il sindacalista Giuseppe Gelo, delegato della Fiom, tra i primi a far partire il coro contro il leader della Lega, a filmare la scena e a diffonderla sul web.Intervistato dalla trasmissione di Radio1 Un Giorno da Pecora, il sindacalista ha spiegato come ...

Salvini sale sulla navetta dell'aeroporto - passeggeri cantano : "Bella ciao" : Mentre alla Camera si votava la fiducia al governo Conte, Matteo Salvini ha lasciato gli scranni di Montecitorio per andare in...