Beach volley | Viktoria Orsi Toth | “Ho pensato a lungo di mollare tutto | ora sono

Beach volley - World Tour 2018 Agadir. Menegatti/Orsi Toth concedono il bis e sono prime nel girone! Tutte avanti le azzurre : Tris di coppie negli ottavi di finale femminili per l’ItalBeach presente in massa ad Agadir. Menegatti e Orsi Toth sono subito in palla e, dopo la vittoria all’esordio contro le danesi, conquistano un successo di sostanza contro la coppia russa Birlova/Ukolova che ha ottenuto risultati di spessore in questa stagione, come il quinto posto ai recenti Europei in Olanda e il podio ad Anapa sulla sabbia di casa. Le azzurre si sono imposte ...

Beach volley - World Tour 2018 Tokyo. Seidl/Waller e Flint/Day a caccia di un difficile bis di Haiyang : Seidl/Waller tra gli uomini e Flint(Day fra le donne danno la caccia ad un bis molto complicato sulla sabbia che sarà olimpica di Tokyo (3 Stelle) dopo il trionfo della scorsa settimana ad Haiyang. In campo maschile gli austriaci Seidl/Waller avevano iniziato male il loro torneo ma oggi hanno sconfitto in sequenza Rosenthal/Budinger e Urlu/Mermer, bronzo a Tarragona e sono nei quarti dove nella notte italiana sono attesi dagli statunitensi ...

Beach volley – World Tour Agadir : esordio positivo per Menegatti-Orsi Toth : World Tour Agadir: gran inizio di Menegatti-Orsi Toth, ottavi centrati Nel World Tour di Agadir (2 Stelle) gran inizio delle azzurre Menegatti-Orsi Toth, tornate a giocare insieme a distanza di due anni e subito protagoniste. Le ragazze guidate da Terenzio Feroleto, infatti, si sono qualificate direttamente agli ottavi di finale grazie ai successi sulle danesi Tyndeskov-Trans 2-0 (21-16, 21-15) e soprattutto contro le russe Birlova-Ukolova ...

Beach volley - World Tour 2018 Samsun. Ferraris/Michieletto non si fermano : prima vittoria nel main draw : Sono già qualificate alla fase ad eliminazione diretta Carloina Ferraris e Francersca Michieletto che vincono 2-0 il match di esordio nel torneo 1 Stella del World Tour di Samsun in Turchia, dopo aver superato le qualificazioni, e domattina si giocheranno il posto nei quarti di finale con la certezza di andare a disputare quantomeno gli ottavi. Prova a due volti delle azzurre contro le turche Merve/Ocakci che vantavano già quattro presenze nel ...

Beach volley - Europei Under 22 Jurmala. Puccinelli/Traballi vincono il girone - Cappio/Windisch sono secondi : c’è la Svizzera all’orizzonte : Si chiude una prima fase quasi trionfale per l’ItalBeach impegnata al Campionato Europeo Under 22 di Jurmala in Lettonia. Tre vittorie su altrettante partite per Puccinelli/Traballi che sono già agli ottavi e due vittorie su tre per Cappio/Windisch che dovranno passare dai sedicesimi di finale. Per entrambe le coppie italiane si profila un ottavo di finale da far tremare i polsi contro coppie svizzere che hanno già esperienze nel World ...

BPER Banca Beach volley Tour 2018 : si vola in Sardegna. Due giorni di sfide emozionanti sulla sabbia di Alghero : Un tuffo dove l’acqua è più blù per la quarta tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 28 e domenica 29 luglio al Lido San Giovanni nel consueto appuntamento del torneo sulla sabbia sarda quest’anno di Alghero La Sardegna, che quattro anni fa ospitava la finale del Campionato Europeo a Cagliari, manca da un po’ nei grandi circuiti internazionali e italiani e la tappa del BVIT è un buon modo per riportare il Beach ...

Beach volley - World Tour 2018 Agadir. Menegatti/Orsi Toth : buona la prima! Gradini/Scampoli e Benzi/Spirito ko : Torna con un successo la coppia azzurra composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, due anni dopo la squalifica di Orsi Toth per doping. Nella prima sfida della seconda parte della storia della coppia azzurra Menegatti/Orsi Toth hanno battuto 2-0 (21-16, 21-15) la coppia danese Trans/Tyndeskov al termine di un match a senso unico e ben giocato dalla pugliese. Le azzurre affronteranno alle 16.30 le russe Birlova/Ukolova, già qualificate per ...

Beach volley : Zanelli-Ferrari e Ciani-Festelli trionfano nel Summer Destination : Il vero successo per Enjoy sport life asd, promotore dell'iniziativa, è stato quello della solidarietà. Il ricavato è infatti andato a Fondazione Il Sole onlus per cui è stato acquistato un ...

Beach volley - World Tour 2018 Tokyo - Agadir - Samsun. Italbeach avanti in Marocco e Turchia : Benzi/Spirito e Michieletto/Ferraris in main draw : Agadir C’è tantissima Italia nel tabellone principale del torneo 2 Stelle di Agadir in Marocco che da domani vivrà la sua fase decisiva con le sfide del tabellone principale. Alle tre coppie già inserite in main draw si sono aggiunte oggi in campo femminile Gradini/Scampoli, che non hanno dovuto disputare partite di qualificazione essendo solo quattro le coppie iscritte e in campo maschile Benzi/Spirito, che raggiungono il loro primo ...

Beach volley - Europei Under 22 - Jurmala. L’Italia parte fortissimo : tris di successi per gli azzurri : parte forte l’Italia del Beach volley agli Europei Under 22 che sono scattati oggi a Jurmala in Lettonia. Due le coppie azzurre al via, Traballi/Puccinelli tra le donne e Cappoio/Windisch tra gli uomini, bravi a fare en plein di successi con due vittorie per le ragazze e una per i ragazzi. In campo femminile Traballi/Puccinelli conquistano la vittoria più prestigiosa di giornata battendo in rimonta le forti padrone di casa ...

