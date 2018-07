Batosta per il Real Madrid | Sarri blocca Hazard ed ora su chi virerà Florentino Perez?

Sigilli al Velodromo di Montichiari : che Batosta per il ciclismo su pista! : Sequestrato il Velodormo di Montichiari, l’impianto ciclistico è l’unico al chiuso in tutta Italia Per l’ASD Energy, dal 2017 attuale gestore dell’impianto Velodromo di Montichiari, è una vera e propria doccia fredda. Con l’Ordinanza del Comune di Montichiari datata 17 Luglio 2018 l’ASD Energy ha appreso ufficialmente la sospensione delle attività presso il Velodromo, causa il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi che ha ...

Il Parma resta in serie A - ma che Batosta : 5 punti di penalizzazione e squalifica per Calaiò : Tentato illecito. Secondo quanto stabilito dal Tribunale federale nazionale, i messaggi Whatsapp inviati da Emanuele Calaiò (calciatore del Parma) ai colleghi dello Spezia a tre giorni dalla sfida che poi avrebbe promosso i...

Batosta dopo Batosta - forse i grandi della tecnologia hanno perso la loro hybris : Il nuovo ceo Dara Khosrowshahi ha inaugurato una politica di cospargimento di cenere sul capo, umiltà e mitezza che sta facendo recuperare terreno all'azienda. Anche Airbnb, cacciato dal Giappone e ...

BOLLETTE/ Per acqua - gas - luce e rifiuti una Batosta : +6% in un anno : BOLLETTE, stangata del 6% in un anno per gas, elettricità, acqua e rifiuti. Lo mette in evidenza un'indagine condotta dalla Fipac, aderente alla Confesercenti(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:44:00 GMT)

Batosta a Google : multa Ue da 4 - 3 miliardi per Android : La commissione Ue ha deciso una multa record da 4,3 miliardi di euro per Google per aver abusato della posizione dominante del suo sistema operativo Android. Lo rivela il Wall Street Journal, citando ...

Parma a rischio retrocessione - richiesta shock della Procura : -2 punti in Serie B 17/18 - Batosta per Calaiò! : Parma, arrivano le richieste della Procura Federale in merito al ben noto caso degli sms inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia La Procura federale della Figc ha chiesto una penalizzazione di 2 punti per il Parma, da applicare all’ultimo campionato di Serie B, nell’ambito del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale della Figc per il presunto tentato illecito sportivo del giocatore Emanuele Calaiò. Se la ...

Tennis - Batosta per la Errani : 8 mesi di squalifica per doping! : Sara Errani squalificata per doping, 8 mesi di stop per la Tennista italiana dopo il ben noto caso del “tortellino” Sara Errani è stata squalificata per altri 8 mesi a causa del noto caso di doping che l’ha vista protagonista già nella scorsa stagione. Dopo una prima squalifica di due mesi, la Errani era tornata a giocare. Adesso però, l’appello della Nado Italia presso il Tas è stato accolto e, secondo quanto rivela la ...

Roma - Batosta per la Raggi nei Municipi al voto : Roma, 11 giu. , askanews, Il Centrosinistra, guidato dal giovane leader del centro sociale la Strada Amedeo Ciaccheri, strappa al primo turno la presidenza del VIII Municipio al M5S. Anche Giovanni ...

Elezioni a Roma - Batosta per Raggi nei Municipi : centrosinistra batte M5s : Per Virginia Raggi trattasi di batosta: nei Municipi di Roma al voto nella giornata di domenica il centrosinistra batte nettamente il M5s. centrosinistra vincente al I turno in VIII Municipio e davanti...