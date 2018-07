Basket | serie A | Cantù con Calhoun | dal Queens all' Europa per spiccare il volo

Basket - Serie A - Lamonica e il rientro in Italia : 'Ma serve una delibera federale' : Soprattutto in un mondo dove le invidie e il chiacchiericcio imperano. Spieghiamo: due anni fa fu costretto a chiudere in Italia a 50 anni per una regola che all'epoca decretava lo stop, come ricorda ...

Basket femminile - Calendario Serie A1 2018-2019 : le date e il programma delle 22 giornate : Diramato il Calendario del campionato italiano di Serie A1 femminile di Basket. Opening day della stagione 2018-2019 al PalaRuffini di Torino nel weekend tra sabato 6 e domenica 7 ottobre. Rispetto allo scorso anno saranno dodici le squadre partecipanti alla massima Serie del torneo nazionale, anziché dieci, e non è prevista la fase a orologio tra la regular season e i play-off scudetto. La Famila Schio cercherà di difendere il titolo a partire ...

Basket - Serie A 2018-2019 : c’è il ritorno di Davide Pascolo all’Aquila Basket Trento : Tornano a valere i certamente abusati versi di Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” (Amici mai, 1991). Questa volta, l’uomo che ritorna è Davide Pascolo. Dopo un’estate di mercato in cui è stato oggetto dell’attenzione di diversi club, il nativo di Udine ha optato per il ritorno a Trento con un contratto di tre anni. “Dada” è cresciuto cestisticamente tra ...

Basket - Serie A-2 - Pagani a Piacenza per la sua seconda vita a canestro : Una cosa è certa: chi c'era quella sera non lo dimenticherà mai più. Era un sabato di fine settembre 2015: a Manerbio, nella bassa bresciana, si giocava un torneo pre-campionato tra formazioni di A-2. ...

Basket – Martedì saranno resi noti i calendari di Serie A2 e B maschili e Serie A1 e A2 femminili : calendari A2 e Serie B maschile, A1 e A2 femminile 2018/19. Il 24 luglio dalle 12:00 online sul sito www.fip.it Alle ore 12.00 di Martedì 24 luglio, il Settore Agonistico FIP renderà noti i calendari dei campionati di Serie A2 e Serie B maschile e di A1 e A2 femminile per la stagione 2018/2019. I calendari saranno disponibili sul sito FIP. Serie A2 Girone EST Andrea Costa Imola Aurora Jesi Scaligera Verona Dinamo Academy Cagliari UCC ...

Basket - Serie A : Awudu Abass è ufficialmente un nuovo giocatore di Brescia : Era nell’aria, ora è ufficiale: Awudu Abass, dopo aver passato le ultime due stagioni all’Olimpia Milano, cambia aria e va a giocare alla Germani Basket Brescia. Sarà lui, dunque, uno degli elementi con i quali il PalaLeonessa rivedrà la luce dopo la ristrutturazione. Abass è, dopo Luca Vitali e Brian Sacchetti, il terzo giocatore della Leonessa stabilmente nel giro della Nazionale. Nato a Como il 27 gennaio 1993 e cresciuto nelle ...

Basket - Serie A 2018-2019 : colpo dell’Olimpia Milano - prelevato Mike James dal Panathinaikos : Movimento di mercato particolarmente rilevante per l’Olimpia Milano, che si è assicurata le prestazioni dell’ormai ex playmaker del Panathinaikos Mike James. Il giocatore è stato messo sotto contratto su base pluriennale non meglio specificata, anche se l’insider del Basket europeo David Pick parla di sei milioni per due anni con opzione per il terzo. Mike James è stato rincorso dalla società milanese per diverse settimane, in ...

Basket femminile - Mercato Serie A1 2018-2019 : tutti i colpi ed i trasferimenti messi a segno. Napoli sfida Schio con Macchi - Ress e Tagliamento : Il Mercato della Serie A1 femminile è in pieno fermento, e anzi si potrebbe dire che sia molto vicino a vedere il completamento definitivo delle formazioni impegnate. Tolta l’eccezione (forzata dalle circostanze) di Torino, la massima Serie che si sta delineando si prospetta ancora più combattuta delle ultime: Schio dovrà sforzarsi parecchio per mantenere lo scudetto sul petto, minacciata soprattutto dall’avanzata di Napoli. Vediamo ...

Basket - mercato Serie A 2018-2019 : tutti i colpi già messi a segno ed i nuovi acquisti. Rinforzi italiani per l’Olimpia Milano : Con l’ingresso nel mese di luglio, entrano nel vivo tutte le trattative del mercato che riguarda la Serie A (e non solo). Dall’Olimpia Milano all’Alma Trieste, andiamo a vedere cosa sta succedendo tra le mura delle 16 società del nostro massimo campionato. OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE Milano Il roster della formazione campione d’Italia è praticamente al completo. Manca però un tassello importante, ed è quello del play ...

Basket - Serie A - mercato 2018-19 : la Fiat Torino riporta in Italia Carlos Delfino - oro olimpico nel 2004 : Colpo di rilievo per la Fiat Auxilium Torino, che si assicura le prestazioni di Carlos Delfino (guardia, 198 cm per 104 kg). A quasi 36 anni, l’argentino torna dunque in Italia, dove aveva giocato per l’ultima volta 14 anni fa con la Fortitudo Bologna allora targata Skipper (ultima squadra Italiana, fra l’altro, ad andare in finale di Eurolega). Nato a Santa Fe il 29 agosto 1982, Delfino, che ha la doppia nazionalità ...

Basket serie A - assegnati a Perform i diritti betting per le prossime due stagioni : La LBA Lega Basket Serie A ha assegnato a Perform i diritti del “Pacchetto betting” relativamente al territorio italiano per le stagioni Sportive 2018/2019 e 2019/2020. Perform è il leader digitale e tra le realtà più in crescita nelle sport media company. Con quasi 3.000 dipendenti in più di 30 Paesi, tocca ogni aspetto attraverso cui i tifosi possono interagire con il loro sport preferito. Perform Group ...

LegaBasket serie A - è tempo di semifinali : tempo di semifinali per la pallacanestro italiana. Quattro squadre rimaste a partecipare al gran ballo: se per due arrivare almeno fino a questo punto era considerato un obbligo, per le altre accarezzare il sogno di essere presenti all’ultimo atto è gia' un enorme risultato. Ma arrivati a questo punto, la voglia di giocarsela è tanta. Ecco a voi la presentazione delle semifinali, che inizieranno il 24 maggio [VIDEO]. EA7 Emporio Armani Milano 2 ...

Mercato Basket serie A – Avellino - il sogno è a stelle e strisce : sondato Caruso dei Los Angeles Lakers : La Scandone Avellino ha messo gli occhi su Alex Caruso, guardia dei Los Angeles Lakers: fra conferme, addii e volti nuovi gli irpini pensano alla nuova stagione Dopo la postseason per certi versi deludente, Avellino ragiona su quello che sarà il suo futuro e lo fa partendo dal Mercato. La squadra di coach Vicinic ha un sogno a stelle e strisce: Avellino ha sondato il terreno per Alex Caruso, guardia dei Los Angeles Lakers che nella scorsa ...