Banche | Abi | sofferenze -50 mld in 2018

Banche - Abi : sofferenze maggio giù a 49 - 3 mld - miglior dato 6 anni : Roma, 16 lug., askanews, - Nuova riduzione a maggio delle sofferenze nette sui prestiti bancari in Italia, ovvero quelle netto delle svalutazioni e degli accantonamenti già effettuati dalle Banche con ...

Confartigianato replica all'ABI : Banche responsabili razionamento credito a PMI : Teleborsa, - Accenti critici sono stati usati dal Presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti , rispetto alla relazione annuale del numero uno dell'ABI, Antonio Patuelli, per l'Assemblea 2018. "Il ...

Banche vittime e non carnefici. L'Abi contro il clima giacobino : "Maggior peso delle crisi sostenuto da noi" : Prima assemblea Abi dopo la furia della commissione Banche e una campagna elettorale infuocata dal dramma dei risparmiatori traditi. Il presidente dell'Associazione, Antonio Patuelli, (rieletto all'unanimità per il prossimo biennio) conferma il suo "fiuto" politico, quando dal podio evoca "il clima spesso giacobino" provocato dalle crisi bancarie. La sua, più che una trincea, è una requisitoria d'accusa. Il sistema italiano ...

Banche - Patuelli (Abi) : "No a nazionalismo - c'è rischio Argentina" : Il mondo della Banche mette in guardia il governo e suggerisce di operare sul fronte del calo del debito per poi ridurre la pressione fiscale. Il rischio, secondo il presidente dell'Abi, Patuelli, è quello di far la fine di Paesi sudamericani come l'Argentina. Nel suo intervento all'Assemblea Annuale a Roma, Patuelli è molto chiaro: "La scelta strategica deve essere di partecipare maggiormente all"Unione Europea impegnando di più l"Italia nelle ...

Vertice Ue - “il fondo salva Banche rafforzato con risorse del meccanismo di stabilità”. Conte : “Condivisione dei rischi” : Il bilancio dell’Eurozona non viene mai citato nelle conclusioni del Vertice Ue di Bruxelles che si è concluso venerdì. La proposta di Emmanuel Macron, sostenuta dalla cancelliera Angela Merkel e ostacolata da molti Paesi guidati dall’Olanda, non viene menzionata nel testo approvato dai leader: la discussione è rinviata a fine anno. In compenso arriva l’atteso rafforzamento del Single resolution fund, noto come “fondo salva ...