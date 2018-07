Auto contro muro | donna ferita

Scontro Auto moto in via Zane a Salò : Scontro auto moto in via Zane a Salò. Incidente Oggi alle 18.15 in via Zane a Salò un'auto e una moto si sono scontrate. Sul posto per i rilievi i Carabinieri di Salò e la Polizia stradale di Salò ...

Napoli - Auto contro furgone : 50enne estratto dalle lamiere - è grave : Un 54enne napoletano è stato estratto vivo dalle lamiere della propria automobile dopo uno scontro frontale con un furgone in via Ferrante Imparato, a San Giovanni a Teduccio. L'operazione dei Vigili ...

BUSCA/ Perde il controllo della sua Auto : feriti una donna e due bambini : Sarebbero una donna con i suoi due bambini le persone rimaste ferite nell'incidente accaduto a BUSCA alle 17.42 sulla strada provinciale per Caraglio. La donna avrebbe perso il controllo del mezzo ...

Scozia - morti donna e bimbo italiani in incidente stradale/ Ultime notizie : scontro Auto-minibus - 5 vittime : Scozia, morti donna e bimbo italiani in incidente stradale. scontro frontale tra auto e minibus, cinque vittime. La tragedia sulla strada A69, tra Keith e Huntly, nel Moray(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 19:02:00 GMT)

Scozia - scontro tra un van e un'Auto : 5 morti - anche donna e bimbo italiani : Tragedia in Scozia con un incidente che ha coinvolto un van che trasportava un gruppo di turisti italiani. Come riferisce SkyNews, ci sono una donna e un bambino di 4 anni italiani fra i 5 morti...

Nuovi tutor sulle Autostrade : la mappa di dove sono attivi i controlli velocità : Nuovi tutor sulle autostrade italiane per il controllo della velocita', anche se sarebbe da specificare che sono stati riattivati i vecchi, spenti a maggio dopo una sentenza di alcuni mesi fa che diede ragione alla societa' Craft che ne rivendica il brevetto, in causa con autostrade per l'Italia. Si tratta di sistemi che permettono di monitorare la velocita' media e scoraggiare il piede pesante degli automobilisti italiani: la riattivazione ...

Nintendo Labo - arriva il kit per controllare Auto - aerei e sottomarini : (Foto: Nintendo) Si espande ancora una volta l’universo di Nintendo Labo, il set di accessori in cartone da costruire in casa per espandere le funzionalità della console Nintendo Switch. In queste ore il gruppo giapponese ha infatti preannunciato l’arrivo di un nuovo kit completamente dedicato al controllo di veicoli di terra, aria e acqua. L’annuncio arriva accompagnato da un video nel quale vengono mostrate le potenzialità ...

Nuovi tutor sulle Autostrade : la mappa di dove sono attivi i controlli velocità : Nuovi tutor sulle autostrade italiane per il controllo della velocità, anche se sarebbe da specificare che sono stati riattivati i vecchi, spenti a maggio dopo una sentenza di alcuni mesi fa che diede ragione alla società Craft che ne rivendica il brevetto, in causa con autostrade per l'Italia. Si tratta di sistemi che permettono di monitorare la velocità media e scoraggiare il "piede pesante" degli automobilisti italiani: la riattivazione sarà ...

Scontro minibus Auto in Scozia - 5 morti : LONDRA, 27 LUG - E' di 5 morti e 5 feriti, uno dei quali in condizioni particolarmente gravi, il bilancio di una strage della strada avvenuta nella notte nel Moray, regione della Scozia affacciata ...

Auto contro furgone - muore muratore di 41 anni a Misano E a Zogno grave un anziano : Ancora sangue sulle strade bergamasche. L'ennesimo incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio sulla Rivoltana a Misano. La vittima è Roberto Lochis, 41 anni, muratore di Morengo. Mancavano pochi ...

Incidente Autostrada A14 : un morto e 2 feriti gravissimi/ Ultime notizie Ancona : scontro fra Auto e tir : Incidente autostrada A14: un morto e 2 feriti gravissimi. Ultime notizie Ancona: scontro fra auto e tir. Alle ore 6:45 di questa mattina, un grave Incidente nelle Marche(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Sicilia - scontro moto-Auto sulla strada provinciale : 36enne muore dopo 7 giorni di agonia : L’incidente stradale tra la moto su cui viaggiava Giuseppe Pizzo e un’auto è avvenuto lo scorso 19 luglio in Sicilia, sulla strada provinciale Caccamo-Termini Imerese. L'uomo, trentaseienne originario di Caccamo, era stato portato in ospedale a Palermo, ma dopo sette giorni d’agonia si è arreso.Continua a leggere

Auto si scontra contro una bicicletta : il ciclista è morto : Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 luglio 2018, in corso Svizzera angolo corso Regina Margherita. Intorno alle 18, una Opel Corsa è si è scontrata con un torinese di 81 anni, ...

Automobile perde il controllo e finisce fuori strada : incidente alle porte di Castiglion Fiorentino : incidente stradale nel comune di Castiglion Fiorentino lungo la Sp 27 nei pressi di Brolio. Un'Automobile, per cause ancora in corso di aggiornamento, è finita fuoristrada cappottandosi. Alla guida si ...