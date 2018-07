Audi TT - I 20 anni della piccola sportiva FOTO GALLERY

La Cassazione dà ragione a ClAudio Abbado / Una diatriba col Fisco lunga 40 anni : La Cassazione dà ragione a Claudio Abbado, una diatriba col Fisco lunga 40 anni. Il contenzioso aveva messo in grande difficoltà. Nel 1976 una rettifica del reddito per 77 milioni di lire.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 22:56:00 GMT)

ClAudio Abbado - dopo 40 anni la Cassazione pone fine al contenzioso con il Fisco e dà ragione al maestro : La Cassazione ha messo la parola “fine” a un contenzioso vecchio di oltre 40 anni tra il Fisco e il maestro e senatore a vita Claudio Abbado. Una vittoria postuma per il direttore d’orchestra scomparso nel 2014. La questione risale al 1976, anno in cui l’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento di rettifica del reddito per 77 milioni di lire, presumendo quindi che per quell’anno Abbado avesse ...

Nuova Audi TT - 20 anni in un restyling" : Nuova TT adotta di serie cerchi in lega da 17 pollici, mentre a richiesta sono disponibili i cerchi Audi e Audi Sport da 18, 19 e 20 pollici. La gamma colori prevede tre nuove tonalità: blu Cosmos, ...

Ascolti tv ieri - Benvenuto Presidente! vs Elisa – 20 anni in ogni istante | Dati Auditel 14 luglio 2018 : Cosa ci dicono i Dati riguardanti gli Ascolti tv di ieri, sabato 15 luglio 2018? Chi si è aggiudicato la vittoria della prima serata fra il film intitolato Benvenuto Presidente! e il programma musicale intitolato Elisa – 20 in ogni istante, incentrato sulla bravissima cantante? Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati sulle altre Reti del digitale terrestre? Ecco tutti i numeri. Ascolti tv ieri, 15 luglio 2018 ++Ascolti TV IN ...

Adriano Celentano e ClAudia Mori : sabato 14 luglio festeggiano 54 anni di matrimonio : Il 14 luglio del 1964 il cantante Adriano Celentano sposava Claudia Mori: sono stati definiti la coppia più bella del mondo, brano che hanno cantato insieme. La loro storia rappresenta l'esempio del grande amore: nel 2014 hanno festeggiato i cinquant'anni di vita insieme. Si tratta di un traguardo importante nella vita di Celentano: in questa annata il "Molleggiato" ha festeggiato i suoi ottant'anni nel mese di gennaio ed in televisione sono ...

“Che schianto”. ClAudia Piumetto - la ricordate a Uomini e Donne? Eccola tanti anni dopo : Era il 2008 quando Claudia Piumetto partecipò per la prima volta a ”Uomini e Donne”. Era la corteggiatrice di Emanuele Morelli, ma quando il calciatore abbandonò il programma Claudia salì sul trono per trovare l’amore. Purtroppo non fu fortunata nemmeno quella volta, poiché la sua scelta Diego Daddi le disse di no (“Non ti vedo nella mia vita. Non sei la ragazza adatta ai miei bisogni. Perché devo prenderti in ...

ClAudio Baglioni - sirenetto in barca a 67 anni in barca con la compagna Rossella tra Sanremo e il mega tour : LAMPEDUSA ? Il suo Sanremo è stato un successo e Claudio Baglioni ha già confermato che il prossimo anno sarà ancora il direttore artistico del Festival della città...

Italiaonline : lancia Iol Audience Custom - offerta di media planning per pmi : Milano, 4 lug. (AdnKronos) – Italiaonline lancia un nuovo prodotto, Iol Audience Custom, un’offerta di media planning per le piccole e medie imprese. Il prodotto, una nuova versione di Iol Audience, permette di costruire un’Audience personalizzata per le pmi su cui effettuare campagne di marketing e remarketing. Le pmi, ha spiegato Antonio Converti, amministratore delegato di Italiaonline, nel corso della presentazione del ...

Italiaonline : lancia Iol Audience Custom - offerta di media planning per pmi (2) : (AdnKronos) – Il nuovo prodotto, ha continuato Meglio, “è la naturale evoluzione della nostra offerta di digital advertising, perché consente di coniugare la ricchezza, la qualità, la freschezza dei dati dell’Audience di Italiaonline con l’esigenza delle pmi italiane di indirizzare i propri messaggi pubblicitari a utenti realmente interessati ai loro prodotti e servizi ovunque essi si trovino su internet, come siti, ...

Francesca Barra e ClAudio Santamaria - anniversario di un anno di amore : Un anno fa Francesca Barra e Claudio Santamaria furono fotografati insieme a Matera. La giornalista sul suo profilo Instagram ricorda quell'anniversario ripercorrendo anche tutti i problemi e le critiche ai quali sono andati incontro. Un anno fa io e Claudio siamo stati immortalati alla Festa Della Bruna a Matera per la prima volta (pubblicamente) insieme. Da quel giorno ho dovuto ingoiare parole orrende che abbiamo combattuto in un solo ...

ClAudia Gerini/ "Anche io sono stata molestata. Asia Argento? Ok denunciare Weinstein dopo anni ma..." (Belve) : Claudia Gerini è l'ospite di Belve: dalla relazione con Carlo Verdone allo scandalo Weinstein. Anche l'attrice è stata vittima di un episodio di molestia.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:24:00 GMT)

Mini Transat 2019 – Audi a sostegno di Nanni - testimonial One Ocean : Audio sostiene Daniele Nanni, testimonial One Ocean per il progetto Mini Transat 2019 Il giovane velista Daniele Nanni, socio sportivo e istruttore della scuola vela YCCS, skipper dello scafo ITA 659 Audi e-tron parteciperà nel 2019 alla celebre regata Transatlantica solitaria Mini Transat – evento biennale da La Rochelle alla Martinica con uno stopover alle Canarie – supportato da Audi, in veste di testimonial One Ocean per il ...