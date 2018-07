ATP Gstaad – Berrettini vendica Fognini! L’azzurro supera Zopp e vola in finale

ATP Gstaad - Berrettini in finale : Berrettini giocherà la prima finale in carriera contro il vincente del match tra il serbo Laslo Djere, numero 101 del mondo, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 17 del ranking Atp e seconda ...

Gstaad - Berrettini supera Zopp e centra la prima finale ATP in carriera : Il 2018 magico di Matteo Berrettini continua. Il 22enne romano, all'Atp 250 di Gstaad, in Svizzera, centra la prima finale della sua carriera in un torneo del circuito maggiore. In semifinale l'...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini non si ferma più! Prima finale della carriera : Continua il momento magico del Tennis italiano maschile. Dopo le vittorie nella scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, domani ci proverà Matteo Berrettini nel torneo ATP di Gstaad. Si tratta della Prima finale della carriera per il Tennista romano, che ha sconfitto in semifinale l’estone Jurgen Zopp, numero 107 del mondo, in due set co il punteggio di 6-4 7-6 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Un’altra ...

ATP Gstaad : Berrettini in semifinale : ANSA, - ROMA, 27 LUG - Prima semifinale in carriera per Matteo Berrettini, approdato al penultimo atto del torneo di Gstaad, in Svizzera. Nei quarti il 22enne romano, numero 84 del ranking mondiale, ...

ATP Gstaad – Berrettini in semifinale! L’azzurro supera Feliciano Lopez in due set : Matteo Berrettini stacca il pass per la semifinale di Gstaad: il tennista azzurro supera Feliciano Lopez in due set Continua l’avanzata di Matteo Berrettini verso le fasi più calde dell’ATP di Gstaad. Il tennista azzurro, attualmente numero 84 del ranking mondiale maschile, ha staccato il pass per la semifinale del torneo svizzero. Berrettini si è imposto in poco più di un’ora su Feliciano Lopez (numero 66 ATP), vincendo due set con il ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini vola! Dominato Feliciano Lopez : prima semifinale in carriera : Prosegue il periodo d’oro del Tennis italiano. Dopo le vittorie di Fabio Fognini e Marco Cecchinato la scorsa settimana, stavolta è il turno di Matteo Berrettini, che a Gstaad ha centrato la prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Il Tennista romano si è sbarazzato dello spagnolo Feliciano Lopez, battuto con un netto 6-4 6-3 in appena un’ora di gioco. Sessantaquattro minuti di grande Tennis per Berrettini, che a dispetto ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : a sorpresa va fuori Fabio Fognini. Passa in tre set Jurgen Zopp : La terra battuta elvetica risulta indigesta a Fabio Fognini: il ligure, testa di serie numero 1 del torneo ATP 250 di Gstaad, che al primo turno aveva usufruito di un bye, oggi si fa sorprendere dal qualificato estone Jurgen Zopp, numero 107 ATP, che si impone col punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco. Il primo set non ha storia: Zopp vince 7 dei primi otto punti giocati e si ritrova subito con tre palle break ...

ATP Gstaad – Fognini ko all’esordio contro Zopp : niente difesa del titolo per l’azzurro campione in carica : Fabio Fofnini sconfitto all’esordio nell’ATP di Gstaad: il tennista azzurro, campione in carica, si arrende all’estone Zopp al terzo set L’anno scorso alzava al cielo il trofeo, quest’anno Fabio Fognini si arrende al primo turno. Il tennis dà, il tennis toglie. Lo sa bene il tennista ligure che da campione in carica, è costretto ad abbandonare l’ATP di Gstaad al primo turno. Fabio Fognini, attuale numero 14 del ranking mondiale maschile, è ...

ATP Gstaad - La rimonta stavolta si ferma a metà : Fognini abdica in Svizzera : Oggi no. Fabio Fognini non riesce a bissare l'operazione-esordio di Bastad e, dopo un primo set orripilante, la rimonta del ligure si ferma metà. Vince e passa Jurgen Zopp , numero 107 del mondo, che intasca il match al terzo set e vola ai quarti di finale costringendo, dunque, Fogna ad abdicare - e perdere un bel gruzzoletto di punti in ottica best ranking e top-ten - il titolo vinto ...

ATP Gstaad - Berrettini ai quarti : ANSA, - ROMA, 25 LUG - Prima volta nei quarti di finale di un torneo Atp per Matteo Berrettini, approdato tra i migliori otto a Gstaad, in Svizzera. Dopo aver superato al primo turno il moldavo Radu ...

ATP Gstaad 2018 : Matteo Berrettini si qualifica per la prima volta ai quarti di finale : prima volta nei quarti di finale a livello ATP per Matteo Berrettini. Il tennista romano è tra i migliori otto nel torneo di Gstaad dopo aver sconfitto con un doppio 6-3 il russo Andrey Rublev, numero 46 del mondo, dopo poco più di un’ora di gioco. Davvero una bellissima prestazione quella del 22enne azzurro, che continua la sua crescita in quella che è davvero la stagione della definitiva maturazione. Matteo è attualmente numero 84 del ...

ATP Gstaad – Matteo Berrettini avanza al terzo turno : sconfitto il next-gen Rublev in due set : Matteo Berrettini raggiunge i quarti di finale dell’ATP di Gstaad: il tennista azzurro supera il giovane Rublev in 2 set dopo poco più di un’ora Ancora un successo per Matteo Berrettini impegnato nel torneo di Gstaad. Dopo la vittoria all’esordio su Albot, il tennista italiano (n°84 ATP) si è imposto anche sul talentuoso next-gen Rublev. Berrettini ha vinto l’incontro in 1 ora e 3 minuti (esclusa l’interruzione per pioggia) con un doppio ...