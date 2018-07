Atalanta | già superati abbonati 2017-18

L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League : L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League. I due gol dell’Atalanta sono stati segnati dai difensori Toloi e Pessina nel primo tempo: nel secondo tempo l’Atalanta ha avuto più volte l’occasione di The post L’Atalanta ha pareggiato 2-2 contro il Sarajevo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League appeared first on Il Post.

Calciomercato Atalanta : Carraro in prestito al Foggia : L’Atalanta ha comunicato ufficialmente la cessione in prestito al Foggia di Marco Carraro. Il centrocampista classe ’98, nella scorsa stagione a titolo temporaneo al Pescara dall’Inter, era stato acquistato il 30 giugno dai bergamaschi con diritto di riacquisto a favore dei milanesi.L'articolo Calciomercato Atalanta: Carraro in prestito al Foggia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Europa League - sorteggiati i prossimi (eventuali) avversari dell’Atalanta : Europa League, l’Atalanta si appresta ad iniziare la sua stagione ricca di impegni, si parte il 26 con la prima gara di coppa L’Atalanta affronterà la vincente dello scontro tra Hapoel Haifa-Hafnarfjordur in caso di passaggio al terzo turno di Europa League. Prima però, Gasperini e soci dovranno superare le resistenze del Sarajevo al secondo turno dei preliminari, andata 26 luglio, ritorno 2 agosto. Dunque l’Atalanta si ...

Calciomercato serie A : Zapata all'Atalanta tra le trattative già chiuse : Con i mondiali che ormai volgono al termine adesso è il Calciomercato di serie A a tenere banco sotto gli ombrelloni. Tutte le squadre del campionato italiano sono alla ricerca di rinforzi per essere pronti al via del torneo, quest'anno fissato per il 19 agosto. Nelle ultime ore sono stati messi a segno tanti colpi ufficiali. Cerchiamo dunque di riepilogare i trasferimenti più importanti che si sono registrati. Fiorentina, acquisto in difesa La ...

Caso Atalanta e Perugia - ecco la decisione del Tfn : Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare presieduto da Cesare Mastrocola ha prosciolto l’Atalanta e il Perugia e i rispettivi presidenti, Luca Percassi e Massimiliano Santopadre, deferiti dal Procuratore Federale per accordi riguardanti trasferimenti di calciatori al fine di eludere obblighi contrattuali in capo al Perugia, con riferimento in particolare ai calciatori Gianluca Mancini e Alessandro Santopadre. Il Tfn ha inoltre ...

DIRETTA / Roma Atalanta Under 17 (risultato live 0-0) streaming video Rai.tv : giallorossi vicini al gol! : DIRETTA Roma Atalanta Under 17, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Finale scudetto degli Allievi professionisti, si gioca a Ravenna(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 21:16:00 GMT)

Europa League - sorteggiato il tabellone dei preliminari : ecco l’avversaria dell’Atalanta : Atalanta, pronta ad affrontare i preliminari di Europa League, la squadra di mister Gasperini potrà osservare la prossima avversaria L’Atalanta sfiderà la vincente tra gli armeni del FC Banants e i bonsiaci del FK Sarajevo, nel secondo turno preliminare di Europa League. Le due squadre sopracitate, tra il 12 e il 19 luglio, si affronteranno nel primo turno dei preliminari e la vincente, come detto, troverà la squadra atalantina sulla sua ...

Procura Figc - deferite Perugia-Atalanta : La Procura federale della Federcalcio ha deferito al tribunale federale nazionale sezione disciplinare i vertici di Perugia e Atalanta. Il procedimento è legato ai contratti di cessione dei calciatori ...

Roma-Atalanta - c’è l’accordo : Cristante è giallorosso - i dettagli : Bryan Cristante è un nuovo calciatore della Roma, il centrocampista passa in giallorosso dall’Atalanta, offerta irrinunciabile per la famiglia Percassi Bryan Cristante è un nuovo calciatore della Roma. Il centrocampista dell’Atalanta si appresta a firmare un nuovo contratto con il club giallorosso, al termine di una grande stagione in nerazzurro che lo ha portato sino alla Nazionale di Mancini. I due club, secondo quanto rivelato da ...

Atalanta verso l'Europa League Giugno è già un mese decisivo : Il campionato è finito da meno di due settimane, ma con Giugno per l'Atalanta inizia un mese che sarà già decisivo per la prossima stagione e in particolare per la nuova avventura in Europa League.