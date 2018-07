Assestamento di bilancio 2018 | dimissioni del Consigliere Coltrinari e comunicazioni di

Milano : via libera Consiglio a variazione Assestamento bilancio finanziario : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - Il Consiglio comunale di Milano, con 28 voti a favore e 7 contrari, ha approvato la delibera di programmazione 2018/2020-variazioni di assestamento di bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio-ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Il do

Milano : via libera Consiglio a variazione Assestamento bilancio finanziario : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Il Consiglio comunale di Milano, con 28 voti a favore e 7 contrari, ha approvato la delibera di programmazione 2018/2020-variazioni di assestamento di bilancio finanziario e verifica degli equilibri di bilancio-ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Il documento attesta l’equilibrio del bilancio comunale e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.In particolare, la manovra ...

Consiglio Comunale - approvato Assestamento di bilancio : L'Aquila - Il Consiglio Comunale ha approvato (18 voti favorevoli, 9 contrari) la proposta deliberativa contenente l’assestamento generale e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. “Il valore complessivo della manovra di assestamento generale del bilancio - ha dichiarato l’assessore Annalisa Di Stefano - ha un valore complessivo di 6 milioni 469mila 390 euro. In particolare 170mila euro sono stati assegnati alle Politiche culturali e ...

Lombardia : commissione Bilancio approva Assestamento e rendiconto 2017 : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Via libera a maggioranza, dalla commissione Bilancio del Consiglio regionale della Lombardia presieduta da Silvia Sardone (Forza Italia), alla manovra di assestamento al Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, prima manovra finanziaria della nuova legislatura, approvata con i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza, astenuto il gruppo M5Stelle, contrari Pd e Lombardi civici europeisti.Tra gli ...

Lombardia : commissione Bilancio approva Assestamento e rendiconto 2017 (2) : (AdnKronos) – Sul tema delle infrastrutture e dei trasporti, vengono garantite e adeguate le risorse necessarie al mantenimento dei servizi di trasporto pubblico locale e garantite quelle necessarie per la realizzazione della Cassanese bis: l’assestamento 2018 recepisce inoltre anche le previsioni di spesa per gli anni 2021 e 2022 pari a 15 milioni e 750 mila euro destinate al potenziamento della Sp14 Rivoltana, comprensivo della ...

Lombardia : commissione Bilancio approva Assestamento e rendiconto 2017 (3) : (AdnKronos) – La commissione Bilancio questa mattina ha approvato a maggioranza anche il rendiconto generale dell’esercizio finanziario regionale del 2017, che registra un miglioramento del risultato di gestione pari a circa 615 milioni di euro; il disavanzo al 31 dicembre 2017 è infatti quantificato in circa 1.015 milioni rispetto ai 1.630 milioni della gestione 2016. Il disavanzo accertato a rendiconto non è un disavanzo dovuto a ...

Governo : ok Cdm a disegni legge rendiconto 2017 e Assestamento bilancio 2018 : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato due disegni di legge relativi, rispettivamente, al rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2017, parificato dalla Corte dei conti nell’udienza a Sezioni riunite tenutasi il 26 giugno 2018, e all’assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci ...

