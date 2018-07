Arctic Predator Terrore tra i ghiacci film stasera in tv 28 luglio | trama curiosità

cubemagazine

(Di sabato 28 luglio 2018)tra iè ilin tv sabato 282018 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:40. La pellicola diretta da Victor Garcia ha come protagonisti Velizar Binev e Lucy Brown. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVtra iin tv: scheda TITOLO ORIGINALE:GENERE: Azione, Fantascienza, Thriller ANNO: 2010 REGIA: Victor Garcia CAST: Dean Cain, Velizar Binev, Lucy Brown, Erbi Ago DURATA: 88 Minutitra iin tv:Un gruppo di esploratori sta effettuando delle ricerche per ritrovare una nave affondata nel 19esimo secolo al largo della costa antartica. Ma con le loro attività di esplorazione avranno la sventura di risvegliare una creatura aliena ...