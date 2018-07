Archeologia | Sassari | scoperta strada romana a Siligo

meteoweb.eu

: Archeologia, scoperta una strada romana a Siligo durante gli scavi della Scuola internazionale dell’Università di S… - cricad : Archeologia, scoperta una strada romana a Siligo durante gli scavi della Scuola internazionale dell’Università di S… - cagliaripad : Un tratto di strada romana lungo oltre 16 metri è la straordinaria scoperta avvenuta in questi giorni a Mesumundu,… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Un tratto dilungo oltre 16 metri è la straordinariaavvenuta in questi giorni a Mesumundu, nelle campagne di). Sepolta da una spessa coltre di terreno agricolo laè stata identificata, dopo quattro settimane di scavi archeologici della Scuola Estiva Internazionale diMedievale dell’Università di, diretti dal Prof. Marco Milanese, Ordinario die Direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Ateneo. “Il lastricatole portato in luce – spiega Milanese – è uno dei rari segmenti didella Sardegna, datato con certezza all’etàimperiale, grazie allo scavo archeologico: potrebbe trattarsi di una deviazione, una sorta di svincolo, in direzione di Ardara, che si staccava dall’asse principale della ...