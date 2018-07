Appropriazione indebita | la Lega denuncia Belsito

Professionista acquista in leasing imbarcazione ma non versa i canoni - denunciato per Appropriazione indebita : AMANTEA , COSENZA, - Le Fiamme Gialle della Compagnia di Paola e della Tenenza di Amantea hanno eseguito un Decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Paola , CS, - dr.