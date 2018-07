Anzio | le due auto finiscono nel fosso dopo il frontale | ferite due donne

Milano : operazione 'Smart' - due arresti e tre s Anzio ni (2) : (AdnKronos) - A dare il via all' operazione , dopo aver incontrato sindaci e amministratori locali, Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia che ha preso personalmente parte alle attività: "Desidero anzitutto ringraziare sindaci, assessori ed

Milano : operazione ‘Smart’ - due arresti e tre s Anzio ni : Milano , 14 lug. (AdnKronos) – Due arresti , tre sanzioni e oltre duecento veicoli controllati. E’ il bilancio del progetto ‘Smart’, operazione regionale di polizia locale, realizzata in collaborazione con le forze dell’ordine, volta a prevenire in tutte le province lombarde i rischi urbani e ridurre incidentalità, illeciti ambientali ed esercizi abusivi o irregolari di attività commerciali. Tra i dati emersi ...

Controlli notturni - sAnzioni a due locali per il suolo pubblico. Blitz in via Montello per la musica alta : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza. Sono le forze messe in campo, nella notte tra venerdì e sabato, per effettuare i Controlli tra le vie del centro, del ...