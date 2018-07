Anticipazioni Le verità nascoste decima e ultima puntata | Fernando confessa il suo

Il Segreto - Anticipazioni : Julieta scopre la verità sul suo passato - ha una sorellastra : L’arrivo di Julieta a Puente Viejo ha portato molte novita' nelle trame de Il Segreto grazie alla sua relazione con il giovane Saul, fortemente ostacolata da Francisca che vede nella ragazza una nemica come lo fu anni addietro la povera Pepa. Le anticipazioni de Il Segreto [VIDEO] che ci giungono dalla Spagna ci raccontano che nelle puntate della telenovela scritta da Aurora Guerra in onda nelle prossime settimane su Canale 5 vedremo la giovane ...

Anticipazioni Le verità nascoste nona e decima ultima puntata : Paula viene rapita : La fiction Le verita' nascoste si avvia verso il gran finale di questa prima stagione e finalmente il pubblico di Canale 5 potra' scoprire l'epilogo conclusivo che riguarda la tormentata vicenda di Paula. Nel dettaglio le Anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo venerdì 27 luglio verra' trasmessa la nona puntata mentre venerdì 3 agosto sara' la volta della decima e ultima puntata. Entrambi i due appuntamenti si preannunciano ricchi di ...

Anticipazioni Le verità nascoste - ottava puntata : Irina ritrovata morta a casa di Eguia : Prosegue l'appuntamento in prime time su Canale 5 con la fiction Le verita' nascoste, di cui il prossimo venerdì 20 luglio andra' in onda l'ottava puntata in prima visione assoluta [VIDEO]. Dopo qualche settimana di stop per lasciare spazio ai Mondiali, la Serie TV iberica prora' senza interruzioni la sua messa in onda fino al gran finale di stagione. In questo nuovo appuntamento vedremo che Paula verra' messa alle strette e rischiera' di essere ...

Anticipazioni Il Segreto : Fè scopre la verità sulle lettere di Godoy : Le Anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda ad agosto su Canale 5, si soffermano sul ritorno di Fè a Puente Viejo. La simpatica rossa diventera' la proprietaria della pasticceria di Candela ma continuera' a portare rancore nei confronti di Mauricio Godoy. Emilia e Marcela, a questo punto, decideranno di rinchiudere l'ex coppia all'interno del nuovo esercizio commerciale per costringerli ad un chiarimento. Qui Fè scoprira' che il ...

Anticipazioni Le verità nascoste - settima puntata 13 luglio : Paula viene scoperta da tutti : Si avvia verso il finale di stagione la fiction Le verita' nascoste in onda su Canale 5. Questa settimana la serie non è stata trasmessa, sostituita dalle partite dei Mondiali 2018 [VIDEO]che ancora una volta hanno occupato il prime time della rete ammiraglia Mediaset. E così la settima puntata de Le verita' nascoste verra' trasmessa il prossimo venerdì 13 luglio sempre in prime time e si preannuncia densa di colpi di scena: a quanto pare, ...

Anticipazioni Velvet 4/ la verità su Alberto e Anna : lui esce di scena ma non è defunto : Questa sera ritorna in onda su RaiUno una delle fiction più amate e te dal pubblico di RaiUno. Parliamo di Velvet, la fortunatissima serie televisiva importata dalla Spagna, giunta alla sua quarta stagione di messa in onda in tv. Questa nuova serie, però, è stata soprannominata Velvet Collection [VIDEO]e potra' contare solo su alcuni dei vecchi protagonisti della serie, tra cui l'amatissima Anna che non rivedremo al fianco del suo amato Alberto. ...