Annie dei miracoli | i libri per il weekend

(Di sabato 28 luglio 2018) «I nostri sguardi si incatenarono, e qualcuno gettò via la chiave. La nostra espressione era quella di due amanti, o di due nemici mortali, che s’incontrino inaspettatamente su un sentiero incolto assorti in altri pensieri: un colpo liberatorio allo stomaco. Fu un luminoso colpo al cervello, un improvviso urtare di cervelli, con tutta la carica e lo stridere di palloncini strofinati. Ci svuotò i polmoni. Abbatté la foresta, smosse i campi e prosciugò lo stagno; il mondo si disgregò e precipitò in quel buco nero d’occhi». Che tipo che creatura è quella che usa parole come queste, di eros ed estasi, per descrivere un incontro fortuito con una donnola in bosco? Di certo, un tipo di creatura di cui certe menti impressionabili possono cadere prigioniere. Quello che è accaduto a me, dopo aver letto The Abundance, da poco uscito in italiano per Bompiani col titolo Ogni giorno è un ...