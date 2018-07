Animali | giornata mondiale della tigre | il 29 Luglio si celebrano le ultime 3 890

meteoweb.eu

: RT @Useppe00: Osserviamo insieme alcuni degli animali che dormono di più. In media si calcola che: i gatti dormono serenamente per oltre la… - gemini9500 : RT @Useppe00: Osserviamo insieme alcuni degli animali che dormono di più. In media si calcola che: i gatti dormono serenamente per oltre la… - giornomondiale : Domani ricorre la Giornata mondiale della #tigre - molto altro ancora su -

(Di sabato 28 luglio 2018) All’alba del XX secolo erano in 100mila mentre il 29del 2018,, celebreremo la sopravvivenza delle3.890. Amka e Luva, tigri siberiane che in natura contano circa 450 esemplari, insieme agli altrie allo staff del Parco Natura Viva di Bussolengo, sosterranno simbolicamente l’iniziativa ‘Tx2’ per il raddoppio del numero di individui in natura entro il 2022. Un programma -spiega una notastruttura- avviato nel 2010 dai 13 Paesi del Mondo che ospitano il più grande felinoTerra (India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Russia, Cina, Myanmar, Thailandia, Malesia, Indonesia, Cambogia, Laos e Vietnam), giunto oggi oltre il giro di boa, con l’obiettivo di superare i 6mila esemplari. Lo staff indosserà un braccialetto arancione, mentre gliavranno i loro cibi e odori preferiti nascosti in fagotti, ...