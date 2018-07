Ancora sangue sulle strade abruzzesi - un morto e due feriti in incidente tra furgone e auto : Chieti - Un uomo è morto e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla Statale 650 Fondo Valle Trigno al km 66, tra i comuni di Fresagrandinaria e Lentella (Chieti). Nell'incidente, in un tratto in curva, sono rimasti coinvolti un camion, carico di derrate alimentari e diretto verso la costa, e due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Fiat Punto che viaggiavano in senso opposto. Nello ...

'Gay Pride' del Molise - Ancora minacce : "Vi pesteremo a sangue e vi manderemo in ospedale" : A poche ore dalla manifestazione di Campobasso, che avrà come madrina Vladimir Luxuria. Episodio denunciato alle forze dell'ordine e all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. ...

Ancora sangue sulla stradi abruzzesi - in incidente stradale muore 50enne : Pescara - Una donna di 50 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto a Cepagatti (Pescara), ferite le due persone che viaggiavano con lei, trasportate in ospedale a Pescara. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118, Vigili del fuoco e Carabinieri della stazione di Cepagatti (Pescara), per ricostruire la dinamica, anche con l'ausilio di alcune testimonianze. Il veicolo sul quale i tre viaggiavano, dopo avere sbandato, ...

Roma : lite per l’affitto - accoltella il proprietario Perforato un polmone alla vittima - ragazzo arrestato Ancora sporco di sangue : Roma, 25enne litiga con il proprietario di casa e lo accoltella per l’affitto. arrestato un ragazzo italiano accusato di aver cercato di uccidere il 45enne che gli ha dato in affitto una casa di Case e Campi della Cassia. Secondo la ricostruzione, fra i due sarebbe scoppiato un violento diverbio dovuto a ragioni economiche. La stessa vittima è indagata a piede libero con l’accusa di lesioni verso il ragazzo. Roma, lite sfiora il ...

Messico - Ancora sangue sul voto : uccisa donna in fila al seggio : Sconosciuti a bordo di una motocicletta hanno sparato ed ucciso nello Stato di Tabasco una donna che era in fila per esprimere il proprio voto nelle elezioni generali messicane. La donna, Jeny Torres, ...

Babygang Ancora in azione : due ragazzi pestati a sangue in Villa Comunale : Castellammare. Baby gang in Villa Comunale, due ragazzi pestati a sangue finiscono in ospedale. Nella tarda serata di sabato due adolescenti, originari della costiera sorrentina, sono stati ...

La strategia del terrore in Nicaragua. Ancora sangue sul governo Ortega : “Sparano apposta alla testa, al collo e al torace. Daniel Ortega per mantenersi al potere sta mandando cecchini a far saltare il cervello a chi protesta per spargere il terrore”. Così denuncia l'opposizione in Nicaragua. Sono ormai più di 100 le vittime, in sette settimane di protesta contro il g