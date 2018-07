Ancelotti | Sorpreso dalla contestazione

Napoli - Verdi : 'Sorpreso dalla telefonata di Ancelotti . Il no di gennaio? Donadoni mi diede dello stupido' : L'arrivo di Ronaldo Infine, Verdi non può esimersi dal commentare l'arrivo di Ronaldo alla Juventus : "Lui è un fenomeno, tra i più forti al mondo. In Liga ci ho giocato contro, lo conosco. Il suo ...

Napoli - Insigne sorpreso dall’arrivo di Ancelotti : “mi fa un certo effetto vederlo sulla nostra panchina” : Lorenzo Insigne ha parlato dell’arrivo di Ancelotti sulla panchina del Napoli, sottolineando come gli faccia un certo effetto L’addio di Sarri e l’avvento di Ancelotti, un colpo sorprendente anche per Lorenzo Insigne. Il giocatore azzurro, attualmente in ritiro con la Nazionale italiana, è rimasto a bocca aperta per questo show del presidente De Laurentiis, riuscito a portare sulla panchina del Napoli un top della ...