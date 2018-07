Ancelotti prima canta Renato Zero e poi incita i tifosi | l’allenatore emiliano è la vera

sportfair

: #ADL scatenato: “Di Maria e Benzema? Falsissimo. Tra me e Ancelotti c’è un accordo, voglio solo gente giovane' “… - capuanogio : #ADL scatenato: “Di Maria e Benzema? Falsissimo. Tra me e Ancelotti c’è un accordo, voglio solo gente giovane' “… - fallvfromgrace : Siete i soliti incoerenti. L'avete fatto con tutti: con Cavani (che adesso rivolete a gran voce), con Higuain, con… - MarcoIovieno : @Kondorob Non conosci Ancelotti. Non è assolutamente un paraculo. È solamente che cerca di ambientarsi subito nell… -

(Di sabato 28 luglio 2018)si scatena sul palco di Dimaro, Carletto‘I migliori anni della nostra vita’ alla presentazione della squadra: iapprezzano Nel ritiro del Napoli a Dimaro lastar è Carlo. L’allenatore, amato non solo daipartenopei, ha presenziato sul palco della serata dedicata alla presentazione della squadra e non si è tirato indietro quando gli è stato richiesto dire.ha intonato ‘I migliori anni della nostra vita’ die poi hato i. “A Napoli si respira grande passione e per questo non posso che ringraziarvi.- ha detto il 59enne– I motivi per cui ho scelto Napoli sono 3: il progetto di questa società, è interessante e innovativo, la qualità dei giocatori e la passione di questa gente. Ora però fallire. Promessa? La squadra è competitiva, possiamo ...