Ancelotti | Hamsik sembra nato centrale

L’evoluzione di Hamsik in regista? Ancelotti dà gli ultimi aggiornamenti : Marek Hamsik da mezzala a regista, un cambio di ruolo voluto da Ancelotti per allungare la carriera del capitano del Napoli “L’unico giocatore che ha cambiato posizione rispetto allo scorso anno è Hamsik che mi sta dando molte soddisfazioni, così come Insigne centravanti, ma lui deve stare nel posto dove sa giocare meglio”. L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti si esprime così sul cambio di ruolo del capitano ...

Napoli - Hamsik : 'Cina? Non è arrivata l'offerta giusta - ma Ancelotti decisivo! Juve? Non ci pensiamo' : Nel giorno del suo compleanno Marek Hamsik, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport , ringraziando i tifosi per l'affetto ma non solo. SUL MANCATO APPRODO IN CINA - ' Non è arrivata l'offerta giusta e sono rimasto . Per me non cambia niente, ho sempre dato il massimo per questa ...

Napoli - festa per Hamsik : "Contento di essere rimasto. Voglio vincere con Ancelotti" : Marek Hamsik, 31 anni, capitano del Napoli. Ansa Una giornata di gioia e festa, compresi fuochi di artificio. Per il compleanno di Marek Hamsik tutti si sono stretti attorno al capitano, a cominciare ...

Napoli - Hamsik : “Ancelotti mi ha convinto a restare” : “Sono rimasto a Napoli per Carlo Ancelotti. Mi ha chiamato un paio di volte mentre ero in Slovacchia, mi diceva sempre che mi voleva in squadra, che non me ne dovevo andare da Napoli e alla fine è stato così”: capitano del Napoli, Marek Hamsik, in un’intervista a Sky, racconta i giorni in cui ha deciso di rimanere in azzurro. “Il tecnico – ha aggiunto – è stato felice della decisione e sono rimasto ...

Insigne - Allan e Hamsik : il Napoli di Ancelotti è multitasking : Inviato a Dimaro-Folgarida La parola d'ordine dell'era Ancelotti è cambiamento. Non tanto rispetto allo schieramento - perché 4-3-3 era e 4-3-3 è rimasto - ma...

Napoli - Hamsik Le telefonate di Ancelotti mi hanno convinto a restare : DIMARO FOLGARIDA - Il quattordicesimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro è cominciato con il consueto punto radiofonico e televisivo di Aurelio De Laurentiis sul mercato del Napoli. Prima domanda ...

Hamsik : 'Ancelotti mi ha intrigato. Sarri? Non ho digerito le panchine...' : Marek Hamsik , capitano del Napoli , ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport : Se n'era andato ormai: cosa l'aveva spinto verso la Cina? 'Diciamo la possibilità di sistemare definitivamente la famiglia. Avevo già dato una indicazione: se entro la data del ritiro non ...

NAPOLI - CARLO Ancelotti/ “Hamsik può fare il regista - Ronaldo? Stimolo ma non ci siamo sentiti” : NAPOLI, CARLO ANCELOTTI in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo sarà uno Stimolo, top player in arrivo? Già li abbiamo e sono contento dei miei". Si presenta il tecnico di Reggiolo(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 14:46:00 GMT)