Ambiente | Milano | arrivano le EcoIsole per i rifiuti elettronici

(Di sabato 28 luglio 2018) Si potenzia la raccolta deielettrici edin città:“adotta” l’EcoIsola. Amsa, in partnership con Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE (da apparecchiature elettriche ed elettroniche), ha realizzato un progetto sperimentale per semplificare ancora di più il corretto conferimento di lampadine a risparmio energetico e neon, vecchi caricabatterie, ferri da stiro, phon, radioline, smartphone e altri piccoli elettrodomestici e apparecchiature elettroniche non più funzionanti. Ne dà notizia la stessa Amsa. Per un anno, fino a luglio 2019, sono state posizionate quattro Ecolsole in altrettante aree della città. Lesono speciali cassonetti automatizzati sviluppati da Ecolight per la raccolta deidi piccole dimensioni. “I milanesi sono bravissimi a fare la differenziata – dichiara Marco ...