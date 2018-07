Amber Heard | una foto su Instagram schernisce l euro ex marito

Johnny Depp - il tattoo dedicato all'ex moglie Amber Heard cambia ancora : Johnny Depp denunciato per aggressione Johnny Depp avrebbe picchiato un uomo sul set del film City of Lies. L'ormai naufragato matrimonio lampo tra Johnny Depp e Amber Heard continua a far parlare. I due divi si sono lasciati nel 2016, con divorzio chiacchierato e denunce di molestie, ma sul corpo di Depp ci sono ancora tracce di quell'amore rovinoso. Un tatuaggio.prosegui la ...

Heidi Klum di nuovo single Heidi Klum e Vito Schnabel si sono lasciati. Professione sciupafemmine. Vito Schnabel, 31enne figlio dell'artista Julian Schnabel nonché ex di Demi Moore ed Heidi Klum, avrebbe conquistato un'altra bellissima di Hollywood.

Amber Heard e il tweet contro la polizia: l'ira dei followers - «sei razzista». E lei risponde così: Un messaggio sarcastico, contro la politica delle autorità sull'immigrazione, e che invece è stato tacciato di razzismo: in tanti l'hanno infatti accusata di collegare gli immigrati solo a questo ...

La protesta di Lena Dunham (e Amber Heard) in Texas: «Le famiglie devono stare insieme» «Le famiglie devono stare insieme, separarle è crudele». Lena Dunham, Sia, Amber Heard e tante altre star sono arrivate a Tornillo, Texas, città di confine con il Messico, per protestare contro la politica di Trump di «tolleranza zero» nei confronti delle famiglie di migranti che hanno varcato la frontiera tra Usa e Messico. Negli ultimi mesi più di 2200 bambini sono stati separati dai genitori e posti in «centri di detenzione temporanea», ...

Amber Heard e Vito Schnabel - l'amore dopo Johnny Depp: Con Elon Musk era durata pochissimi mesi, ma pare che al fianco di Vito Schnabel Amber Heard abbia trovato un nuovo equilibrio. L'ex signora Depp e il curatore d'arte fanno coppia fissa ormai da alcune settimane, ma avvistarli insieme è davvero raro. Le prime foto li ritraggono insieme a Malibu, mentre escono da un locale, il Nobu. C'era stato solo un precendente, lo scorso 6 giugno, a Los Angeles, segno che la storia tra i due ...