Altavilla | Fca era all' oscuro Marchionne non disse nulla

Il turbolento addio di Altavilla a Fca : Prima di lui, nel 2004, era stato Giuseppe Morchio ad andarsene sbattendo la porta, andando via da Fiat - dove era amministratore delegato ma voleva anche essere presidente - per lasciare il posto a ...

Alfredo Altavilla si è dimesso. Il manager ha informato la sua squadra sin da sabato della sua decisione. Dopo l'uscita di Sergio Marchionne questa è un'altra grave perdita per il Gruppo italo-americano. Altavilla, in Fiat dal 1990, è stato in questi ultimi anni un punto di riferimento per il sistema finanziario, commerciale, industriale e sindacale