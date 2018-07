Alpi Apuane | cade nel burrone e muore | stava raccogliendo erbe aromatiche

lanazione

: Cade in un burrone, tragedia sulle Alpi Apuane - qn_lanazione : Cade in un burrone, tragedia sulle Alpi Apuane - calciatrici1933 : Il #ForoItalico (all'epoca Foro Mussolini) dato in pasto ai più piccoli, come fosse dei #balilla ... Notevole l'epi… - giuseppetrimarc : RT @fitzkarraldo5: No Alpi Apuane, a due passi dal mare! -

(Di sabato 28 luglio 2018) Carrara , Massa Carrara, , 28 luglio 2018 - Tragedia in località Foce di Pianza, sul monte Sagro, in provincia di Massa Carrara : un uomo è morto dopo essere precipitato per diversi metri nel vuoto. ...