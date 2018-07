Almaviva : al via 'Patto per il lavoro' a Palermo - società 'impegno per rilancio' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - Al via dal prossimo primo agosto il 'Patto per il lavoro' nel centro produttivo Almaviva Contact di Palermo. Dopo il referendum tra i lavoratori sull'ipotesi di accordo che ha visto la vittoria 'sì' prendono il via le iniziative contenute nella recente intesa siglata d

Almaviva : al via ‘Patto per il lavoro’ a Palermo - società ‘impegno per rilancio’ : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – Al via dal prossimo primo agosto il ‘Patto per il lavoro’ nel centro produttivo Almaviva Contact di Palermo. Dopo il referendum tra i lavoratori sull’ipotesi di accordo che ha visto la vittoria ‘sì’ prendono il via le iniziative contenute nella recente intesa siglata da azienda e organizzazioni sindacali, alla presenza degli assessori alle Attività produttive, al Lavoro e alla ...

Almaviva : al via ‘Patto per il lavoro’ a Palermo - società ‘impegno per rilancio’ (2) : (AdnKronos) – Previsti anche percorsi di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del processo di trasformazione digitale del territorio; strumenti per la gestione non traumatica degli esuberi, a valle del consolidamento del sito produttivo; l’avvio di un confronto per la definizione di una contrattazione di secondo livello. “Prende avvio un articolato Piano di iniziative diretto al complessivo equilibrio ...

