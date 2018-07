Allerta meteo Milano | temporali dalle 14 di oggi

Genova - Allerta gialla per ondate di calore/ Meteo : caldo in aumento - domenica previsti 35 gradi : Genova, allerta gialla per ondate di calore. Meteo: caldo in aumento, domenica previsti fino 35 gradi in pianura. Bel clima e temperature elevate previsti in Liguria nel weekend(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Allerta meteo : attenzione ai temporali pomeridiani al Sud - eclissi a rischio per la nuvolosità in Puglia - Basilicata e Molise : 1/9 ...

Allerta meteo Toscana : criticità “gialla” per temporali per i pomeriggi di oggi e domani : Infiltrazioni di aria fresca favoriscono condizioni di instabilità e l’arrivo di locali temporali su gran parte della Toscana nei pomeriggi di oggi, giovedì 26 luglio e domani, venerdì 27 luglio: la Sala operativa unica della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo sulle zone interne di tutta la regione a partire dalle ore 13 di giovedì fino alle 20 e poi dalle 13 di domani, venerdì, sempre fino alle 20. Nel pomeriggio di ...

Allerta meteo Estofex - allarme per gran parte d’Italia nelle prossime ore : “Temporali - grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 per il Nord Italia e i Balcani per grandine di grandi dimensioni, nubifragi e forti raffiche di vento. Stesso livello di Allerta per la Sardegna e la Corsica per gli stessi eventi atmosferici. L’alta pressione sulla Scandinavia forma un nuovo centro lungo le zone occidentali dove si prevede un intenso aumento della pressione. Una depressione, ...

Allerta meteo - forti temporali pomeridiani : attenzione lungo l’Appennino - bombe d’acqua dall’Emilia Romagna alla Calabria [MAPPE] : 1/5 ...

Maltempo Venezia : Allerta meteo per oggi - da domani torna il sereno : Il Comune di Venezia ha diramato un’allerta meteo per la giornata di oggi: il servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto ha reso noto che fino alla serata oggi saranno possibili temporali anche di natura intensa. Secondo quanto previsto da Arpav, ai fenomeni temporaleschi saranno associati lievi cali delle temperature nell’ordine di un paio di gradi. Già da domani si dovrebbe assistere ad un ...

Allerta meteo Lombardia : stato di attenzione dalle 16 - monitorati Seveso e Lambro : Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede forti temporali dalle ore 16 di domani, 26 luglio, alle ore 6 di venerdì 27 luglio. Il Centro meteo regionale ha emanato un’Allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune disporrà l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Sarà attivato il monitoraggio dei livelli ...

Allerta meteo Veneto : stato di attenzione fino alla mezzanotte di domani : Una nuova fase temporalesca è attesa in Veneto nelle prossime ore. alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio idrogeologico su tutto il territorio. Il bollettino, emesso poco fa, è riferito al possibile scenario di “temporali forti” ed ha valore dalla mezzanotte di oggi alla stessa ora di domani, 26 ...

Allerta meteo - il fronte freddo arriva al Sud : Napoli crolla a +20°C durante il nubifragio - ancora +38°C a Catania e Siracusa! [LIVE] : 1/13 ...

Maltempo - danni e disagi in Provincia di Pisa : 110mm di pioggia a Crespina Lorenzana. Nuova Allerta meteo per domani : danni e disagi in Provincia di Pisa a causa di un forte temporale che ha colpito l’entroterra Pisano in particolar modo nelle zone di Lari e Ponsacco. A Crespina Lorenzana sono caduti 110mm di pioggia. Nella zona di Lari i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire circa 10 interventi per allagamenti e smottamenti lungo le strade locali senza tuttavia dover far ricorso ad interruzioni della viabilità. Un fosso nella zona di Perignano ha invece ...

Allerta meteo - avviso della protezione civile per il forte maltempo in arrivo al Centro/Sud : criticità gialla in 10 Regioni : Allerta Meteo – L’espansione verso sud-est della saccatura di origine atlantica presente sull’Italia, determinerà una temporanea intrusione nei bassi strati di aria più fredda dall’Europa centrale, con conseguente innesco di fenomeni temporaleschi sui settori adriatici, oltre ad un’intensificazione della ventilazione associata ad un sensibile calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione ...

Temporali sull'Italia : l'Allerta meteo della protezione civile non risparmia neppure il Sud : L'espansione verso sud-est della saccatura di origine atlantica presente sull'Italia, determinerà una temporanea intrusione nei bassi strati di aria più fredda dall'Europa centrale, con...

Allerta meteo Veneto : Stato di Attenzione per temporali fino a domani : Il possibile verificarsi di rovesci e temporali localmente anche intensi nelle prossime 24 ore ha spinto il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione a dichiarare lo Stato di Attenzione per possibile criticità idrogeologica in alcune aree del Veneto. L’avviso ha validità dalle ore 14 di oggi alle 14 di domani, 23 luglio e riguarda di bacini idrografici Alto Piave (Belluno), Piave Pedemontano (Belluno e Treviso), ...

Sorpresa meteo : è Allerta dalle 8 di lunedì su tutta la Campania : La Protezione civile della Campania ha diramato 'un avviso di allerta meteo di colore giallo valevole a partire dalle 8 di domani su tutto il territorio regionale per piogge e temporali'. In ...