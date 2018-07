Albissola Marina | performance artistica di Gabriele Maquignaz che aprirà la Porta per

A Villa Faraggiana di Albissola Marina nella serata di mercoledi 11 si svolgerà uno spettacolo incantevole : claudio gilio il violista unico al mondo Ancora un concerto di contaminazione nel calendario del Voxonus Festival. Questa volta è protagonista il cinema, o meglio, la musica del '700, utilizzata come ...

Torna "Parole ubikate in mare".20 serate con 28 autori in 3 Comuni : Savona Celle Ligure e Albissola Marina : Torna "Parole ubikate in mare", il più importante festival letterario estivo della Liguria con le grandi personalità del mondo della cultura, della società, della giustizia, del giornalismo italiano. ...