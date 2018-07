Al via la prima edizione di Calici di Stelle ad Albenga

Climbing - al via la prima giornata di qualifiche del Rock Master Festival 2018 : Il caldo non ferma gli atleti, promettono bene le performance di Ghisolfi e Vettorata, tra le donne dominano Janja Garnbret e Anak Verhoeven Hanno cominciato a scaldare i muscoli gli atleti del Rock Master Festival, che ha preso il via oggi con le qualifiche di Lead femminili e maschili della Coppa del Mondo IFSC (International Federation of Sport Climbing). Nelle qualificazioni maschili della Lead si sono distinti Adam Ondra (CZE) e Jakob ...

Il sindaco Sgarbi intitola una via a Marchionne : è la prima strada in Italia : ... dove vi è una struttura che sarà presto adibita a sede di incontri internazionale sui temi dell'economia e del lavoro'. L'amministrazione inviterà alla cerimonia d'intitolazione i familiari di ...

Al via la prima serata dell'Arezzo Celtic Festival : Una location molto più estesa e un programma variegato e ricco di spettacoli saranno i nostri punti di forza. Invitiamo dunque tutti gli aretini a raggiungerci in zona Giotto per vivere un'esperienza ...

Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari” : prima famiglia in alloggi del Comune : Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Continua a leggere L'articolo Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune proviene da NewsGo.

Tutor attivi in autostrada da domani : al via prima dell’esodo/ Ma potrebbero essere spenti fra poco... : Tutor attivi in autostrada da domani: al via prima dell’esodo. Ma potrebbero essere spenti fra poco. Il nuovo sistema di rilevazione della velocità media al via da venerdì(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:19:00 GMT)

Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari” : prima famiglia in alloggi del Comune : Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune Continua a leggere L'articolo Roma, via allo sgombero di un campo nomadi per “problemi sanitari”: prima famiglia in alloggi del Comune proviene da NewsGo.

Roma - via allo sgombero di un campo nomadi per "problemi sanitari" : prima famiglia in alloggi del Comune : La Corte Europea diritti dell'Uomo aveva deciso la sospensione fino a venerdì, ma il Comune ha deciso diversamente. Esulta il ministro Salvini

Cooperazione : Somalia - al via prima inchiesta su pratica mutilazioni genitali femminili : ... che colpisce il 98 per cento delle donne e delle ragazze somale, una percentuale che rappresenta, secondo le stime delle Nazioni Unite, il tasso più alto registrato nel mondo. , Res,

Al via sgombero campo nomadi a Roma - Salvini "legalità prima di tutto" : Al via a Roma lo sgombero del Camping River, il campo nomadi in via della Tenuta Piccirilli, in zona Tiberina a Roma, nel quale vivono circa 150 persone. Fonti parlano di operazione di "assistenza sociale" e riferiscono che finora "20 persone hanno accettato l'offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali". L'ordinanza di chiusura firmata la scorsa settimana dalla ...

Prima foto dal set di Grey’s Anatomy 15 - al via le riprese dei nuovi episodi con Owen e Teddy : La Prima foto dal set di Grey's Anatomy 15 l'ha regalata al pubblico Kim Raver: l'attrice che interpreta Teddy Altman, cardiochirurgo ed ex medico di guerra già nel medical drama dalla sesta all'ottava stagione, sarà di ritorno come personaggio regolare della quindicesima in onda da settembre su ABC negli Stati Uniti e in autunno inoltrato su FoxLife in Italia. Ed è proprio lei, interprete del nuovo Primario ad interim del Grey Sloan Memorial ...

A Sant'Agata Militello un mese di musica - arte e spettacolo : al via la prima edizione di 'Magikamente' : ... della Cultura, della musica, delle Istituzioni Pubbliche e della Scienza. La serata sarà allietata da Music indet Contest Casa Sanremo in Tour e Radio Zenith, con un concerto di vari gruppi ed ...

Anteprima The 100 5×11 - la cruda realtà sul bunker di Octavia : recensione episodio (esclusiva OM) : Nella serata di apertura del San Diego Comic-Con 2018 è stato presentato in Anteprima esclusiva l'episodio di The 100 5x11, che verrà trasmesso negli Stati Uniti martedì 24 luglio. Noi di OM abbiamo seguito l'evento, e possiamo anticiparvi quello che accadrà ai protagonisti della serie distopica del network The CW. Il decimo episodio di The 100 5 si era concluso con Octavia messa con le spalle al muro. Al grido di "Blodreina mai più", la ...

Bentornata Traviata degli specchi - aperitivo con Brockhaus prima dell'opera : ... Nardone arriva al Mof L'Elisir sulla spiaggia, un mare di applausi Un'ondata di calore travolge lo Sferisterio La Lega attacca: «Flauto magico, un'indegna predica politica» L'Elisir in spiaggia ...

Beach Volley : Campionato Italiano - a Cervia chiusa la prima giornata : Nel corso della giornata si è svolta al Fantini Club la presentazione del libro 'La leggenda azzurra' di Lorenzo Dallari: sono intervenuti numerosi protagonisti del mondo del Volley di ieri e di oggi,...