Al via il weekend del Sarnico Busker Festival

Esodo estivo - nel weekend il primo test per il piano viabilità Italia : Esodo estivo, nel weekend il primo test per il piano Viabilità Italia Le autorità hanno predisposto un rafforzamento dei controlli delle forze di polizia, con 1.400 pattuglie della Stradale, e misure di coordinamento con Anas, che prevedranno anche l’utilizzo di elicotteri. Inoltre su 22 tratte entreranno in azione i nuovi ...

Esodo estivo al via, traffico da bollino nero nei primi due weekend di agosto

Fs - sciopero del personale 21-22 luglio : sarà un weekend "caldo" per chi viaggia : Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale dei dipendenti del Gruppo Fs Italiane dalle 21 del 21 luglio alle 21 del 22 luglio 2018. Lo ha comunicato la Società. Sarà un weekend "...

Roma - è il weekend di Roger Waters : strade chiuse e bus deviati : weekend movimentato per la viabilità a Roma : alcune strade saranno chiuse e varie linee di bus saranno deviate per il concerto di Roger Waters previsto domani al Circo Massimo, il Lazio Pride in ...

L’incredibile viaggio del fachiro e gli altri film del weekend : In Francia escono in sala sei film di Dario Argento in versione restaurata. Qui la commedia di Ken Scott e Unsane di Steven Soderbergh. Leggi

viabilità : Cav Veneto - prove generali di esodo estivo nel weekend : Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Primo esodo estivo di questa stagione anche sulle competenza di CAV-Concessioni Autostradali Venete Spa. La società concessionaria di Mestre informa che saranno possibili rallentamenti o code per traffico sostenuto e a tratti intenso nelle prossimo fine settimana, in particolare nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 giugno, in concomitanza con le prime partenze.Osservati speciali soprattutto il tratto tra ...

Meteo - l'estate fugge via nel weekend : piogge e temporali da Nord a Sud : Bomba scandinava quasi alle spalle. Ma la sua coda, che colpisce da Nord a Sud, lascia ancora il segno con più di qualche forte rovescio sparso ad allontanare l'estate appena iniziata. Nella giornata ...

Ustica Space Weekend : dal 27 al 30 Luglio Eclissi di Luna - Corsi di Astrofotografia e viaggio nel Cosmo 3D in Sicilia tra “I cieli più belli d’Italia” : Dal 27 al 30 Luglio 2018 sull’Isola di Ustica in Sicilia, presso l’Hotel Village Punta Spalmatore, si svolgerà “Ustica Space Weekend”, un lungo Weekend ricco di attività a contatto con l’astronomia, sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“. Si comincia Venerdì 27 Luglio con l’osservazione con i telescopi dell’Eclissi Totale di Luna. Lo staff di Astronomitaly e il giornalista scientifico Franco Foresta Martin, ospite d’onore ...

viaggi & Turismo : weekend magico con mamma e papà - esperienza unica al Castello di Gropparello (PC) : Di giorno le esplorazioni nei boschi con picnic sui prati e grandi avventure nel Parco delle Fiabe. Di notte, l’ascolto del canto del barbagianni e di tutti i rapaci notturni che vivono tra i boschi e le torri del maniero: queste e altre esperienze incantate diventano realtà con il weekend magico con mamma e papà al Castello di Gropparello (PC). Nell’era in cui i regali ai bambini si riducono generalmente al campo della tecnologia, il ...

Chiavenna - "assalto" nel weekend Rivoluzione per viabilità e parcheggi : Crediamo di aver studiato il miglior sistema possibile per gestire il carico di traffico, ma ovviamente chi può è meglio che utilizzi le navette o che venga a piedi . Il grande parcheggio di ...