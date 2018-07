Al via il CR7 show | vacanze finite | ed ecco la villa quasi pronta per lui a Torino

Cristiano Ronaldo via - il retroscena sulla prima conferenza stampa del Real Madrid : niente domande su CR7 : La prima conferenza stampa del Real Madrid nel segno di Cristiano Ronaldo, anche se il portoghese non viene nominato neanche una volta da Julen Lopetegui Cristiano Ronaldo va via dal Real Madrid, ma inutile dire che il vuoto che lascia è immenso. La Juventus lo ha già abbracciato, con l’affetto dei suoi tifosi ed a Madrid c’è già chi lo rimpiange. CR7 in termini di prestazioni e d’immagine non potrà che mancare ai ...

Juve al via in attesa dell'arrivo di CR7 L'Inter riparte con Icardi e Lautaro : Juventus e Inter partono oggi. Non a fari spenti, perché per due società del genere non sono previsti. Mai. A maggior ragione in queste ore, dopo che la Signora si è messa in testa la folle idea di portare in Italia Cristiano Ronaldo: quanto alL'Inter, ha per il momento trattenuto Icardi e portato a termine una campagna acquisti insieme giudiziosa (De Vrij e Asamoah a parametro zero, per esempio) e scintillante (Nainggolan e Politano, più il ...

Perchè Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? CR7 via dai ‘Blancos’ per un grave affronto che favorisce la Juventus : Perchè Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? CR7 sceglie la Juventus, addio ai Blancos a causa di un mancato rinnovo e dello scarso ‘affetto’ del presidente Perez Nelle ultime ore non si parla d’altro: Cristiano Ronaldo è ad un passo dalla Juventus. Si è discusso di cifre da versare al Real Madrid, dello stipendio del giocatore, di possibili dinamiche di acquisto e di tanti altri aspetti legati all’operazione. Ma ...

Dybala via dalla Juventus? / Calciomercato - bianconeri su Cr7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - la Juve ha pronta l'offerta. CR7 conferma : via dal Real Madrid : Ore che passano e fiducia che aumenta, in casa Juventus, relativamente all'acquisto di Cristiano Ronaldo. Al momento la dirigenza bianconera attende soltanto l'ok da Jorge Mendes per la cifra di ...