Aereo turismo cade in Svizzera | 4 morti

Aereo da turismo si schianta su Alpi svizzere - 4 morti : Un Aereo da turismo Robin quadriposto è precipitato nella serata di ieri sulle Alpi svizzere provocando la morte di quattro persone. L'incidente è avvenuto a circa 3.300 metri, poco sotto il col Durand, nel cantone del Vallese, non lontano dal confine italiano. Non si conosce la nazionalità delle vittime di cui è in corso l'identificazione, secondo quanto ha riferito la polizia cantonale.

ENAC - Palenzona : "Pronti al cambiamento in meglio. Traffico Aereo crea investimenti - lavoro - turismo" : "Quando io sento parlare di cambiamento, sono d'accordo, chi si ferma è perduto" ma "al cambiamento devi aggiungerci la parola in meglio, perché sennò mi fa paura il cambiamento". E' quanto affermato ...

USA : Aereo da turismo precipita a Long Island - 4 persone a bordo : Un aereo da turismo, un Piper PA31, è precipitato ieri davanti alla costa di Long Island, a New York: lo ha reso noto la Guardia Costiera. A bordo 4 persone, ma finora sono stati recuperati solo due corpi. Secondo la Federal Aviation Administration l’aereo è precipitato quando nella zona si stava abbattendo un violento temporale. L'articolo USA: aereo da turismo precipita a Long Island, 4 persone a bordo sembra essere il primo su Meteo Web.

Aereo DA TURISMO PRECIPITA SULLE DOLOMITI/ Ultime notizie - morto il pilota : allieva grave ma fuori pericolo : AEREO da TURISMO PRECIPITA SULLE DOLOMITI, Ultime notizie, morto il pilota, gravissima l’alunna di 25 anni che era con lui. Una tragedia è avvenuta questa mattina attorno alle ore 11:00(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 22:33:00 GMT)

