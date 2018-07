Aereo da turismo si schianta sulle Alpi svizzere : 4 morti : Tragedia nella serata di ieri sulle Alpi svizzere: un Aereo da turismo Robin quadriposto è precipitato provocando la morte di quattro persone. L’incidente è avvenuto a circa 3.300 metri, poco sotto il col Durand, nel cantone del Vallese, non lontano dal confine italiano. Non si conosce la nazionalità delle vittime di cui è in corso l’identificazione, secondo quanto ha riferito all’ANSA la polizia cantonale. L'articolo Aereo da ...

Aereo da turismo si schianta su Alpi svizzere - 4 morti : Un Aereo da turismo Robin quadriposto è precipitato nella serata di ieri sulle Alpi svizzere provocando la morte di quattro persone. L'incidente è avvenuto a circa 3.300 metri, poco sotto il col Durand, nel cantone del Vallese, non lontano dal confine italiano. Non si conosce la nazionalità delle vittime di cui è in corso l'identificazione, secondo quanto ha riferito la polizia cantonale.

ENAC - Palenzona : "Pronti al cambiamento in meglio. Traffico Aereo crea investimenti - lavoro - turismo" : "Quando io sento parlare di cambiamento, sono d'accordo, chi si ferma è perduto" ma "al cambiamento devi aggiungerci la parola in meglio, perché sennò mi fa paura il cambiamento". E' quanto affermato ...

USA : Aereo da turismo precipita a Long Island - 4 persone a bordo : Un aereo da turismo, un Piper PA31, è precipitato ieri davanti alla costa di Long Island, a New York: lo ha reso noto la Guardia Costiera. A bordo 4 persone, ma finora sono stati recuperati solo due corpi. Secondo la Federal Aviation Administration l’aereo è precipitato quando nella zona si stava abbattendo un violento temporale. L'articolo USA: aereo da turismo precipita a Long Island, 4 persone a bordo sembra essere il primo su Meteo Web.

Sciagura nei cieli di Bedollo : cade Aereo da turismo un morto : Incidente per un aereo da turismo precipitato nelle Dolomiti in Trentino. Nell’impatto è morto un altoatesino di 48 anni. Rimasta

Trento - Aereo da turismo precipita sulle Dolomiti : morto il pilota - grave l’allieva : Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita nello schianto di un aereo da turismo caduto sabato in Trentino sul Monte Croce, nella catena del Lagorai, sulle Dolomiti. La vittima, un pilota di 48 anni, si trovava a bordo del velivolo con un’allieva di 25 anni. I due, entrambi altoatesini, sono rimasti intrappolati all’interno dell’aereo. L’uomo è stato liberato, ma ormai non c’era già più nulla ...

