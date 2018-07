ACI | tirocini da 800 euro mensili per laureati in Giurisprudenza

Blastingnews

(Di sabato 28 luglio 2018) ACI, Automobile Club Italia, ha erogato un bando funzionale a selezionare tre figure laureate inVIDEO, per consentirgli di svolgere uno presso la sua sede centrale. Ilo avra' una durata semestrale e si svolgera' a partire da ottobre 2018, fino ad aprile 2019; sara' richiesto un impegno non inferiore alle sei ore giornaliere, secondo un programma che il tirocinante selezionato elaborera' insieme al tutor a cui sara' affidato. A fronte di una partecipazione minima pari al settanta per cento delle ore previste dal programma, i tirocinanti riceveranno un'indennita' di 800; qualora la partecipazione fosse inferiore, il valore dell'indennita' sara' proporzionato al numero di ore di servizio effettuate. Requisiti di partecipazione Possono fare domanda per partecipare alla selezione, tutti i candidati in possesso di determinati ...