Abbandoni | non solo cani e gatti

meteoweb.eu

: Se sei un uomo non l’abbandoni......???????????? - lightningrobot : Se sei un uomo non l’abbandoni......???????????? - gdrhallward : RT @xjamiegdrs: grazie Sfiga, a differenza degli altri tu non mi abbandoni mai - xjamiegdrs : grazie Sfiga, a differenza degli altri tu non mi abbandoni mai -

(Di sabato 28 luglio 2018) L’associazione Animalisti Onlus, ha recuperato e portato nei giorni scorsi alcune tartarughe (testudo hermanni), protette secondo la convenzione di Washington con legge 19 dicembre 1975, n.874, negli uffici dei Carabinieri Forestali di Milano. Il ritrovamento, avvenuto tramite segnalazione anonima all’Associazione Animalisti Onlus di Milano, ha consentito il ritrovamento, in uno scatolone, delle testuggini. Le stesse sono state abbandonate da ignoti in un parcheggio adiacente il cimitero di Rozzano. “Il recupero è stato possibile poiché le tartarughe erano in pericolo di vita, – così il Presidente nazionale dell’Associazione Animalisti Alessandro Mosso – vi è la necessità – continua Alessandro Mosso – di attuare corsi formativi nelle scuole per consentire ai ragazzi di apprendere e capire il mondo animale. Da ottobre – conclude il presidente Mosso – ...