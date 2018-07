A Villar Perosa il 12 agosto il debutto di CR7 | bruciati i cinquemila biglietti | e paese

Juventus - Villar Perosa si prepara al RonalDay : TORINO - Il debutto in campionato nello stesso stadio in cui esordì in Serie A Diego Armando Maradona , il Bentegodi di Verona dove la Juventus affronterà il Chievo alla 1ª giornata, il debutto ...

Juve : esordio di Cristiano Ronaldo - è sold out a Villar Perosa : E’ gia’ completamente sold-out la kermesse del 12 agosto a Villar Perosa, che anche quest’anno ospitera’ la tradizionale amichevole “in famiglia” della Juventus. Lo rende noto la stessa societa’ bianconera. Sara’ anche la prima occasione per vedere Cristiano Ronaldo in azione con la maglia della Juve. Il calcio d’inizio e’ fissato per le 17.30.L'articolo Juve: esordio di Cristiano ...

Juventus - Villar Perosa già sold out per Ronaldo : tutte le informazioni : TORINO - Un appuntamento con la tradizione per la Juventus il test in famiglia a Villar Perosa, che quest'anno sarà reso però unico dalla presenza di Cristiano Ronaldo che avrà modo così di tastare ...

Ronaldo-mania : Juve A-Juve B si giocherà a Villar Perosa : Il tradizionale appuntamento pre-campionato tra Juve A e Juve B si svolgerà come sempre a Villar Perosa. Dopo aver valutato l’ipotesi di spostare l’amichevole di inizio stagione, quest’anno in programma il 12 agosto, all’Allianz Stadium, il club bianconero ha scelto la storia. La partita d’esordio in bianconero di Cristiano Ronaldo, evento atteso da tutto il popolo bianconero, si svolgerà come da programma ...

