60 anni fa nasceva la Nasa La sua storia in sei tappe

Nelson Mandela International Day : cento anni fa nasceva Madiba : Nelson Mandela International Day: cento anni fa nasceva Madiba Concorse a porre fine all’apartheid e fu il primo presidente di colore del Sudafrica. Continua a leggere L'articolo Nelson Mandela International Day: cento anni fa nasceva Madiba proviene da NewsGo.

Mandela - cento anni fa nasceva l'uomo che ha sconfitto l'apartheid : L'uomo destinato a cambiare la storia è nato sulle rive di un fiume, in un villaggio nel Sudafrica Orientale, il 18 luglio del 1918. Qui Nelson Mandela capisce il prezzo della...

Gino Bartali - 104 anni fa nasceva il corridore leggendario - : Il doodle di Google ricorda il ciclista fiorentino, celebre per la rivalità con Fausto Coppi nell'Italia del dopoguerra. Il suo aiuto agli ebrei italiani, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli è ...

Gino Bartali - 104 anni fa nasceva il corridore leggendario : Gino Bartali, 104 anni fa nasceva il corridore leggendario Il doodle di Google ricorda il ciclista fiorentino, celebre per la rivalità con Fausto Coppi nell'Italia del dopoguerra. Il suo aiuto agli ebrei italiani, durante la Seconda Guerra Mondiale, gli è valso il riconoscimento di Giusto fra le Nazioni Parole ...

104 anni fa nasceva Gino Bartali : Il 18 luglio 1914 nasceva a Ponte a Ema (Firenze) Gino Bartali. Il Ginettaccio con i vestiti da ciclista ha corso tra i professionisti dal 1934 al 1954, vincendo tre Giri d’Italia (1936, 1937 e 1946), due Tour De France (1938 e 1948), quattro Milano-Sanremo e una quantità di altre gare. Forse non tutti sanno che Fausto Coppi, suo storico rivale sulle due ruote, è stato voluto nella Legnano da Bartali stesso. Nel 1940 Ginettaccio aveva fatto sua ...

100 anni fa nasceva Nelson Mandela : una graphic novel per ricordare la sua lotta all’apartheid : Il 18 luglio di ogni anno ricorre il Mandela Day: quest’anno l’importante celebrazione coincide con il centenario della nascita del premio Nobel sudafricano. Per l’occasione l’editore Gribaudo pubblica una graphic novel dedicata alla sua vita, da oggi nelle librerie italiane.Continua a leggere

100 anni fa nasceva Ingmar Bergman : nei suoi film - tutta l’angoscia esistenziale di un’epoca : Il cinema di Ingmar Bergman è filosofia tradotta in immagini. I suoi film hanno raccontato l’estrema solitudine dell’essere umano e la grottesca ironia della vita che è, citando una delle scene più famose del regista svedese, nient’altro che una partita a scacchi con la Morte.Continua a leggere

Spazio : 20 anni fa nasceva Copernicus - il sogno europeo delle “Sentinelle” del Pianeta : Il sogno europeo delle “Sentinelle” del Pianeta nasceva ben 20 anni fa, con la firma del Manifesto di Baveno, con cui le principali istituzioni spaziali europee si impegnavano a dare vita ad un programma di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza. Partito nel 2001 con il nome di Gmes (Global Monitoring for Environment and Security) e successivamente soprannominato Copernicus, è diventato il più grande programma di ...

Nick Drake - 70 anni fa nasceva il poeta triste a cui solo la morte offrì un riscatto : Nick Drake, nato Nicholas Rodney Drake il 19 Giugno 1948, è giunto a noi suo malgrado. Malgrado fosse più maledetto che bello, malgrado non avesse raccolto nulla in vita se non il pretesto utile per chiudere con tutto e tutti, imbottendosi di pillole per di più in casa sua perché tornato a vivere coi genitori. La sua musica verrà riscoperta anni e anni dopo, a partire dai Novanta, grazie a una persistente quanto efficace opera di riproposizione ...