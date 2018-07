5 dolci «mondiali» da preparare a colazione

vanityfair

(Di sabato 28 luglio 2018) «A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco», scrive Erri De Luca. E per fare il giro del mondo senza bagaglio è sufficiente scoprire di cosa si nutrono le persone al risveglio. Ci scommettono due autrici esordienti, Elisa Paganelli e Laura Ascari, accomunate dalla passione per i viaggi, il caffè caldo e le chiacchiere mattiniere. Ché non è solo il primo e più importante pasto della giornata, la, ma anche il più gioviale: quello in cui concedersi un po’ di tempo, e di dolcezza, per partire col piede giusto. «É nato in questo modo, davanti a un cornetto e un cappuccino, il nostro primo progetto editoriale, The breakfast journey. Colazioni e brunch dal mondo (Nomos edizioni, 19.90)», raccontano le due amiche di penna e pan brioche, una illustratrice e creative designer, l’altra fotografa e videomaker. LEGGI ANCHECosa mangiare aper mantenersi snelle Non una ...