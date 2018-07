1830 giorni senza padre Paolo Oggi più che mai abbiamo bisogno della sua voce

huffingtonpost

(Di sabato 28 luglio 2018) Cinque anni fa, nella notte tra il 28 e il 29 luglio del 2013, si perdevano le tracce diDall'Oglio, rapito a Raqqa, in Siria. Danon si hanno più notizie del fondatorecomunità inter-religiosa di Deir Mar Musa al-Habashio, nel nord siriano, a circa 80 chilometri dalla capitale Damasco. Cinque annirisposte, tra voci false e avvistamenti mai confermati, che hanno favorito il calare dell'oblio sul suo destino. Le informazioni che purtroppo appaiono più vicine alla realtà di ciò che possa essere accaduto sono quelle fornite da un ex miliziano dello Stato islamico che lo scorso anno ha raccontato che Abuna, così come amavano chiamarlo i siriani che lo avevano accolto e amato, era stato tenuto prigioniero dall'Isis poco distante dalla roccaforte del Califfato, torturato e assassinato alcunidopo il ...