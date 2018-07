Zanzara tigre | nei prossimi giorni rischio invasione in 67 province | c' è anche Roma

Come bloccare la Zanzara tigre senza pesticidi : Per prevenire il rischio di epidemie associate a Zika, Dengue e Chikungunya, bisogna concentrarsi sui vettori di questi virus, ossia sulla zanzara tigre (Aedes albopictus). È quello che hanno provato a fare i ricercatori dell’Enea, che hanno appena messo a punto un nuovo metodo biotecnologico in grado di limitare la riproduzione della zanzara tigre e abbattere le sue capacità di trasmettere virus tropicali. Il metodo, spiegano i ...

Zanzara tigre : ecco la mappa delle province più infestate d’Italia : Dopo un clima altalenante, l’estate sembra essere finalmente arrivata, e insieme all’aumento delle temperature, anche il fenomeno Zanzara tigre comincia davvero a farsi sentire nelle città italiane. Quali saranno nei prossimi giorni le aree più attaccate dal temuto insetto volante adesso che ci avviciniamo ad agosto? Secondo i dati del bollettino meteo di Vape Foundation divulgati da Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest ...

Municipio X - domani il convegno sulla lotta biologica alla Zanzara tigre : Comprendere e illustrare le motivazioni di due provvedimenti che si ispirano ad una strategia di equilibrio ed efficacia, contro il proliferare della zanzara tigre. Questo il tema del convegno che si terrà sabato 21 luglio al Centro Habitat Mediterraneo Lipu di Ostia. I due provvedimenti sono stati recentemente emessi dall’Amministrazione Capitolina, con ordinanza sindacale n.91 del 21 maggio 2018, con la quale si dispongono azioni e misure ...

CORCIANO : Il Comune ha avviato il monitoraggio per comprendere i 'movimenti' della Zanzara tigre : Assessore Francesco Mangano, è uno strumento importantissimo ... a giugno è stata installata la cellula di monitoraggio e ad ottobre avremo informazioni sullo sviluppo della popolazione di zanzare-...

Zanzara tigre e Dengue : l'Emilia Romagna istruisce i cittadini su come difendersi : Febbre Dengue e morso da Zanzara tigre: due temi che rischiano di creare ingiustificata psicosi tra i cittadini, con gli ultimi casi rilevati in Italia (come a Firenze e Cesena) che potevano far correre il rischio che davvero potesse essere così, data la facile diffusione di allarmismi e preoccupazioni. La Regione Emilia Romagna, tuttavia, ha pensato bene di mettere in atto una campagna di sensibilizzazione e conoscenza del problema, placando i ...