WIND SUMMER FESTIVAL 2018 Video | cantanti e pagelle | Loredana Bertè arriva in bici | Riki

Ascolti tv ieri - WIND SUMMER Festival vs Don Matteo | Dati Auditel 26 luglio 2018 : Nuova possibilità per il Wind Summer Festival 2018 di battere Don Matteo . Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri , 26 luglio 2018 ? Il programma musicale di Canale 5 condotto da llary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, accusato di portare a casa pochi telespettatori rispetto gli anni scorsi, è riuscito ad aggiudicarsi la prima serata contro Terence, Hill, Nino Frassica e Simone Montedoro? Ecco tutti i Dati Auditel della serata. Ascolti tv ieri , 26 ...

Bob Sinclair/ Il dj fa ballare Piazza del Popolo e Ilary Blasi si scatena con le sue hit( WIND SUMMER Festival) : Video, Bob Sinclar è pronto per far sentire la sua partecipazione al Wind Summer Festival 2018. Il dj francese presenterà live il brano 'I believe'.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:10:00 GMT)

WIND SUMMER Festival 2018 : i cantanti della quarta puntata e la proclamazione del vincitore tra i giovani : Takagi & Ketra e Giusy Ferreri quarta puntata del Wind Summer Festival 2018 , in onda questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.15 circa. Si tratta dell’ultimo appuntamento sul palco di Piazza del Popolo a Roma, con la conduzione di Ilary Blasi, Daniele Battaglia e Rudy Zerbi, in attesa della finale che si terrà in diretta a Milano. Wind Summer Festival 2018 : gli artisti della quarta puntata , giovedì 26 luglio Ecco chi sono gli ...

Riki vince il premio Radio 105 al WIND SUMMER Festival : video e testo Dolor de cabeza con CNCO : Riki vince il premio Radio 105 al Wind Summer Festival, edizione 2018. La canzone Dolor de cabeza, il primo singolo di Riki in lingua spagnola con il gruppo internazionale dei CNCO si è aggiudicata il premio di Radio 105, assegnato dagli ascoltati e dagli utenti del web che hanno votato di volta in volta la classifica delle migliori canzoni estive. A trionfare tra tutti i brani in gara e live in Piazza del Popolo a Roma a fine giugno per la ...