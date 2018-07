Wimbledon | erba sintetica per quanto riguarda i prossimi anni?

Wimbledon – Djokovic tiene fede alla tradizione : dopo la vittoria Nole mangia l’erba del centrale [VIDEO] : dopo aver battuto Anderson nella finale di Wimbledon, Novak Djokovic ha mantenuto fede alla tradizione, mangiando l’erba del campo centrale Il pomeriggio di Wimbledon segna il ritorno al top di Novak Djokovic! Il campione serbo batte Anderson in 3 set e conquista il suo quarto trofeo dello Slam britannico. Come da tradizione, Novak Djokovic si è soffermato a mangiare qualche filo d’erba del glorioso campo centrale di Wimbledon, ...

Wimbledon - favoloso Djokovic : trionfa e cala il poker sull'erba : LONDRA - Novak Djokovic è di nuovo il Re di Wimbledon , terza prova dello Slam della stagione. Il tennista serbo, numero 21 del mondo e 12 del seeding, nella finale di oggi, sul centrale dell'All England Lawn Tennis Club di Londra , ha sconfitto in tre set Kevin Anderson . Il redivivo Djokovic si è imposto col punteggio di 6-2 ...

Finale Wimbledon - trionfa Djokovic - poker sull'erba! Anderson cede in tre set : TENNIS SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Novak Djokovic e Kevin Anderson per la Finale della 132esima edizione di Wimbledon. In palio per il serbo la quarta corona dei Championships, dopo quelle ...

LIVE Wimbledon - Finale Djokovic-Anderson in DIRETTA : sfida infuocata a Church Road. Il serbo e il sudafricano vogliono il trionfo sull’erba dei Championships : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale del singolare maschile di Wimbledon tra Novak Djokovic e Kevin Anderson. Un match a sorpresa tra due tennisti che nei turni precedenti si sono resi protagonisti di autentiche maratone per il raggiungimento del traguardo Finale. Nole in semiFinale, in un match durato “due atti”, ha superato il n.1 del mondo Rafael Nadal in cinque set, piegando la resistenza di un tennista coriaceo ...

Tennis. Wimbledon - Fabio Fognini a caccia degli ottavi di finale sull'erba londinese - ore 15.30 - : I testa a testa sono tutti a vantaggio di Fognini , visto che contro Vesely nelle tre sfide passate ha sempre vinto con sicurezza: è caccia aperta agli ottavi di finale del più bel torneo del mondo.

Wimbledon 2018 - Federer facile al 3° turno con il record di vittorie sull'erba : Il numero 2 del mondo si ripete nel quinto gioco, archiviando la pratica 6-1 in un'ora e 29' di gioco. " Credo di aver giocato bene , sono stato meno nervoso rispetto al primo turno. Ho battuto molto ...

Wimbledon 2018 : edizione da record (al negativo) tra le donne. Cecchinato rimandato sull’erba - sarà derby Fognini-Bolelli : Il primo turno a Wimbledon è sempre un ostacolo difficile da superare per molti giocatori, perchè in tanti arrivano a giocare sull’erba con poche partite sulle gambe e con molte incertezze. Senza dubbio questa è stata senza dubbio un’edizione ricca di sorprese, soprattutto nel tabellone femminile dove, per la prima volta nell’era Open, ben tre delle prime dieci teste di serie hanno già detto addio ai Championships. Se ieri ...

Wimbledon – Nadal sul velluto anche su erba : Sela spazzato via all’esordio : Rafa Nadal esordisce a Wimbeldon con un successo convincente: il tennista spagnolo batte l’istraeliano Sela in 3 set Dopo aver vinto il Roland Garros da favorito, Rafa Nadal si presenta a Wimbledon da outsider di lusso. L’erba non è la sua superficie preferita, lo sanno tutti, e i movimenti sono meno ‘automatici’ di quelli sulla terra rossa ma il talento non scompare. Il maiorchino ne dà prova all’esordio sull’erba britannica, nel quale ...

Wimbledon - i 10 migliori giocatori su erba : Il torneo più importante del mondo si prende la licenza di fare una cosa che nessun altro evento tennistico si azzarda di fare, ovvero redistribuire le teste di serie in base non solo al ranking ATP ...

I conti di Wimbledon : ricavi e premi in crescita per il torneo sull’erba londinese : L’estate di Londra passa obbligatoriamente dall’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ovverosia Wimbledon: tutti i numeri. L'articolo I conti di Wimbledon: ricavi e premi in crescita per il torneo sull’erba londinese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Wimbledon 2018 - Marco Cecchinato alla prova erba. Superficie indigesta - obiettivo passare qualche turno : Riprendere contatto con la realtà dopo un lungo e piacevole sogno può richiedere un po’ di tempo. Nello sport, e nella fattispecie nel tennis, dove l’incidenza della componente psicologica raggiunge i suoi massimi, può essere anche traumatico. È tutt’altro che raro vedere tennisti incapaci di dare seguito a ottimi exploit e metterci un po’ prima di tornare sulla terra. Quello che spera di evitare Marco Cecchinato, che ...