Wall Street | apertura cauta dopo Pil Usa forte ma sotto stime | Twitter -14% | RCO

Wall Street riflessiva sulla crescita del trimestre : A trainare la crescita sono stati i robusti consumi , +4%,, da cui dipendono due terzi dell'economia statunitense. L'attuale lettura del Prodotto Interno Lordo dovrebbe confermare il piano della ...

Twitter crolla a Wall Street - pesa calo utenti : Teleborsa, - Dopo Facebook anche Twitter accusa il colpo del calo degli utenti. Il titolo sprofonda, arrivando a perdere oltre il 20% nel preborsa, di Wall Street. Nel secondo trimestre del 2018, il ...

Anche Twitter a picco a Wall Street - -20% con utenti in calo : New York, 27 lug., askanews, - Il titolo Twitter è arrivato a cedere fino al 20% nel pre-mercato a Wall Street in seguito alla pubblicazione di una trimestrale che ha messo in mostra un calo degli ...

Il più grande crollo di sempre per un’azienda a Wall Street : Facebook ha perso il 19 per cento del suo valore in un solo giorno: perché e cosa rischia The post Il più grande crollo di sempre per un’azienda a Wall Street appeared first on Il Post.

Meno iscritti e la crescita rallenta : Facebook crolla a Wall Street : In Borsa la società in un solo giorno brucia 120 miliardi. In futuro previsto un aumento dei ricavi inferiore al 10%

Facebook crolla a Wall Street - il titolo perde il 18 - 9% : Facebook ha vissuto la sua giornata peggiore a Wall Street, con un tracollo che ha portato il titolo a perdere il 18,9% del suo valore dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali che hanno deluso ...

Wall Street continua a due velocità : continua a due colori la seduta della borsa di Wall Street dove il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,51%, mentre lo S&P-500 scende sotto i livelli della vigilia in calo dello 0,23%. In forte ...

Facebook brucia a Wall Street oltre 100 mld Usd dopo i conti : New York, 26 lug., askanews, - Quella odierna potrebbe essere una seduta da dimenticare per Facebook, che solo ieri aveva archiviato una giornata record a Wall Street. Oggi la seduta rischia di essere ...

Galassia Agnelli - Fca rimbalza e Cnh vola dopo conti. Facebook -19% a Wall Street : Francoforte conferma il livello dei tassi. I presidente della Commissione Ue, Juncker, e il presidente Usa, Trump, hanno annunciato una nuova fase sul commercio, che punterà a dazi zero sui beni industriali, fatta eccezione del comparto auto. A Piazza Affari recupera la Galassia Agnelli...

Wall Street si sveglia con il tonfo di Facebook : perde quasi il 20% : Facebook affonda all'apertura di Wall Street. Le azioni del colosso di Mark Zuckerberg perdono quasi il 20% scendendo a 177,91 dollari per azione. Un crollo che secondo l'agenzia Bloomberg potrebbe costare circa 120 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.Già ieri Facebook aveva lasciato sul terreno il 24%, dopo i deludenti dati della trimestrale, che annunciavano un possibile rallentamento nella crescita dei ricavi. Un ...

Borsa : Milano accelera dopo Wall Street : ANSA, - Milano, 26 LUG - Piazza Affari accelera nel pomeriggio , Ftse Mib+1%, , dopo l'avvio positivo di Wall Street grazie alle varie trimestrali a partire da quelle di Cnh , +8,16%, e di Azimut , +6,...

Facebook crolla a Wall Street dopo conti e outlook : Teleborsa, - Colpo di scena a Wall Street del titolo Facebook che registra una perdita a due cifre a mercato chiuso, -20%, dopo aver annunciato un trimestre inferiore alle aspettative ed una guidance ...

Facebook crolla a Wall Street dopo conti e outlook : Gli utenti attivi nel mondo ogni giorno sono stati pari a 1,47 miliardi, +11% annuo, ma non quanto prevedevano gli analisti: 1,49 miliardi di unità. Gli utenti attivi mensilmente hanno raggiunto ...