Volley - Mondiali 2018 : Italia - è rebus schiacciatori. In sei per quattro maglie - più dubbi che certezze : L’Italia è nel pieno della preparazione per i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Manca poco più di un mese all’attesissimo debutto nella rassegna iridata, gli azzurri sono in collegiale a Cavalese e nelle Dolomiti si stanno allenando per arrivare a puntino all’appuntamento più importante degli ultimi due anni. La Nazionale ha sofferto molto nelle ultime due ...

Volley - Caterina Bosetti giocherà a Casalmaggiore. Infortunio alle spalle - può tornare in Nazionale? L’Italia aspetta rinforzi per i Mondiali : Caterina Bosetti è ufficialmente una nuova giocatrice di Casalmaggiore. La carriera della schiacciatrice prosegue così con la casacca della Pomì dopo il doloroso Infortunio al ginocchio sinistro che si era procurata quattro mesi fa in occasione dell’ultima partita di regular season di Serie A quando giocava per Modena. La 24enne, che in passato ha militato anche per Villa Cortese e Novara (oltre che per l’Osasco in Brasile e il ...

Volley - Mondiali 2018 : parla Osmany Juantorena. Lo schiacciatore : “Giocare davanti ai nostri tifosi sarà stupendo” : A “La Gazzetta dello Sport” ha rilasciato un’intervista in vista dei Mondiali di Volley che scatteranno a settembre in Italia Osmany Juantorena: lo schiacciatore azzurro ha parlato sia della rassegna iridata che della stagione agonistica che scatterà pochi giorni dopo con la Supercoppa Italiana. L’azzurro ha dichiarato alla Rosea: “Non partiremo fra i favoriti e forse sarà anche meglio così. Adesso è cominciato il ...

Volley - Mondiali 2018 : Russia grande favorita? Una squadra senza punti deboli. E il ritorno di Muserskiy… : La Russia si candida a un ruolo da assoluta protagonista ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno in Italia dal 9 al 30 settembre. I Campioni d’Europa partiranno tra le grandi favorite della rassegna iridata dopo aver vinto la Nations League e aver messo in mostra un ottimo gioco nella prima parte di questa estate, sull’onda del grande trionfo nella scorsa rassegna continentale quando sconfissero la Germania ...

Volley femminile - l’Italia verso i Mondiali. Le convocate per il secondo collegiale : secondo collegiale per l’Italia in avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre si ritroveranno al Centro Onesti di Roma dal 23 al 31 luglio: altri otto giorni di raduno per preparare al meglio la rassegna iridata che si disputerà a ottobre in Giappone. Il CT Davide Mazzanti si affida al suo solito gruppo, poi dovrà sfoltire per arrivare alla lista delle 14 giocatrici che parteciperanno alla rassegna ...

Volley - l’Italia viaggia verso i Mondiali : i convocati per il secondo collegiale - tornano Zaytsev e Juantorena : L’Italia prosegue la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Il CT Chicco Blengini ha diramato le convocazioni per un secondo collegiale che si svolgerà sempre a Cavalese (Trento) dal 23 al 28 luglio. La nostra Nazionale affronterà poi l’Olanda in due amichevoli, previste nella località dolomitica il 3 e il 4 agosto. Al gruppo che si era già riunito ...

Volley - Mondiali 2018 : i possibili convocati dell’Italia. Tra certezze - ballottaggi e possibili sorprese : L’Italia ha incominciato la marcia verso i Mondiali di Volley maschile che si giocheranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si è radunata a Cavalese per un primo collegiale (con alcune assenze come quelle di Zaytsev e Juantorena). Scatta anche la lotta per i 14 posti a disposizione, tutti vorranno essere presenti ai Mondiali e la concorrenza interna sarà spietata: vediamo nel dettaglio quali saranno le ...

Sitting Volley – Mondiali 2018 : domani l’Italia si gioca il pass per la semifinale : Mondiale di Sitting Volley: domani Italia-Olanda vale la semifinale La nazionale femminile di Sitting Volley, reduce dalla storica qualificazione ai quarti di finale del Campionato Mondiale 2018, si è trasferita oggi a Rotterdam dove domani (ore 18) affronterà l’Olanda. Tanta è la felicità in casa azzurra, perché alla vigilia della manifestazione non era facile pensare che l’Italia potesse accedere tra le prime otto formazioni al mondo, ...

Volley - Ivan Zaytsev : “Non vedo l’ora di tornare in palestra per essere pronto per l’inizio dei Mondiali” : Ivan Zaytsev sempre al centro della scena? Sembrerebbe proprio di sì. L’asso della Nazionale italiana di Volley è pronto per tornare ad allenarsi e guidare la compagine azzurra alla conquista dei Mondiali (9-30 settembre) che si terranno tra Italia e Bulgaria. Lo “Zar” è intenzionato a riportare l’iride nei nostri confini a 20 anni di distanza dall’ultimo successo. Zaytsev ha presentato ieri, in qualità di uomo Red ...

Sitting Volley : ai Mondiali è GrandItalia - conquistati i quarti : LA CRONACA DEL MATCH - Il match di oggi, al quale ha assistito anche il presidente del World ParaVolley Barry Couzner, è stato molto equilibrato per almeno tre set, con l'Iran che, eccezion fatta per ...

Beach Volley - Mondiali Under 19 Nanjing. Russia padrona : altra doppietta iridata per il vivaio più forte del mondo : La Russia si conferma la nazionale più forte al mondo a livello giovanile, piazzando l’ennesima doppietta in un campionato riservato agli Under. I russi erano abituati a vincere in coppia i titoli europei ma stavolta a piazzare la doppietta sono proprio loro con Shekunov/Veretiuk, che in due settimane si laureano campioni continentali Under 20 e campioni Mondiali Under 19, così come Bocharova/Voronina, che si sono imposta nella rassegna ...

Sitting Volley – Mondiali 2018 : primo storico successo per l’Italia femminile : Sitting Volley: primo storico successo per le azzurre al Mondiale, 3-0 alla Slovenia primo storico successo per la Nazionale femminile al Campionato Mondiale di Sitting Volley. Dopo la sconfitta contro la plurititolata Cina, in cui tuttavia le azzurre di Amauri Ribeiro avevano già mostrato qualcosa di buono, nella gara odierna contro la Slovenia la formazione tricolore si è imposta con un secco 3-0 (25-14, 25-14, 25-18). Grazie a questo ...

Beach Volley : Mondiali U.19 - eliminate le coppie italiane : NANCHINO, CINA,- Si ferma la corsa delle due coppie italiane nel Campionato Mondiale Under 19 , in corso di svolgimento a Nanchino. A fermare la corsa degli azzurrini Di Silvestre-Marchetto sono stati ...

Volley - Italia verso i Mondiali : i convocati per il collegiale - out Zaytsev e Juantorena : Dopo la cocente delusione della prima fase della Volleyball Nations League, che ha visto l'Italia della pallavolo mancare la qualificazione alle Final Six, gli azzurri preparano la lunga marcia verso i Mondiali casalinghi di settembre, in calendario dal 9 al 30 settembre. Il primo collegiale, il cui inizio è previsto per lunedì 16 luglio, segna il ritorno alla preparazione per gli azzurri, determinati a riscattare le altalenanti prestazioni ...