Vola a Piazza Affari Mondo TV

Tour de France 2018 : trionfo in Volata per Arnaud Démare - quinta piazza per Sonny Colbrelli : Giornata interlocutoria prima del gran finale: è andata in scena oggi la diciottesima tappa al Tour de France 2018, 171 km da Trie-sur-Baïse a Pau che si sono conclusi in volata. Torna alla vittoria la Francia, torna a vincere Arnaud Démare: la FDJ, con un Guarnieri eccezionale, lancia al meglio il proprio velocista che non sbaglia negli ultimi 200 metri. Nessun problema dunque per la Maglia Gialla Geraint Thomas: il gallese della Sky dovrà ...

Borse - Piazza Affari in ripresa : Vola STM : (Alliance News) - Piazza Affari termina in rialzo la seconda seduta settimanale, recuperando dopo la performance negativia registrata lunedì, così come le altre principali piazze...

Piazza Affari sciVola in fondo alle borse europee : Piazza Affari apre la giornata in forte calo mentre le principali borse europee restano ancorate ai valori della vigilia. A impensierire gli operatori italiani, lo scontro di Governo sulla questione ...

Tim sciVola in Piazza Affari - -2 - 7% : ANSA, - MILANO, 12 LUG - Prosegue il momento difficile di Tim in Borsa: il titolo ha chiuso in calo del 2,7% a 0,614 euro, ai minimi da quasi cinque anni. Nelle ultime tre sedute il ribasso è del 6%, ...

SOL sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : A picco SOL , che presenta un pessimo -2,15%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto ...

Banca MPS sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Ribasso scomposto per l' istituto di Rocca Salimbeni , che esibisce una perdita secca del 2,11% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Monte Paschi è più fiacca rispetto all'andamento ...

Vola a Piazza Affari Bio On : Vigoroso rialzo per Bio On , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,77%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

Ratti sciVola in fondo al mercato di Piazza Affari : Affonda sul mercato la big italiana del tessile , che soffre con un calo del 2,82%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un ...

Vola a Piazza Affari Eurotech : Seduta decisamente positiva per Eurotech , che tratta in rialzo del 9,52%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Piazza Affari : si spera nel calo della Volatilità. I titoli hot : La settimana trascorsa si è conclusa all'insegna delle manovre di politica monetaria. Sul fronte statunitense, il governatore Powell a capo della Fed, ha provveduto al secondo rialzo dei tassi ...

Lo spread scende a 236 punti - Piazza Affari Vola (+3 - 4%) sulle parole di Tria : Netto rialzo della Borsa milanese, accompagnato dai progressi di tutti gli altri listini continentali a cominciare da Madrid, all'apertura di una settimana che avrà gli occhi puntati sulle riunioni delle principali banche centrali (Federal Reserve, Bce e Banca del Giappone) . Le rassicurazioni del ministro dell'Economia Tria sul debito e sull'euro favoriscono il ritorno sugli asset italiani...

Le banche fanno Volare Piazza Affari - miglior Borsa d'Europa : Oggi Milano è nettamente regina d'Europa, con gli investitori rinfrancati dall'intervista del ministro dell'economia Giovanni Tria, su euro e stabilità dei conti, al Corriere, ma anche dalle parole ...

Borsa : Piazza Affari Vola con le banche e chiude +3 - 4%. Spread giù : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti. Forte recupero per i titoli bancari: le 'big' Unicredit e Intesa hanno segnato una ...

Vola a Piazza Affari Inwit : Vigoroso rialzo per Inwit , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,10%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Inwit ...